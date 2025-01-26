Общественный антикор-совет МОУ: заявления о продлении контракта Марины Безруковой на год как оценку эффективности не соответствуют реальности

Контракт директора Агентства оборонных закупок Марины Безруковой должен был быть продлен до конца аудита. Заявления о "продлении контракта на год как оценку эффективности руководства АОЗ" не соответствуют реальности.

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Об этом сообщает издание Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины.

Отмечается, что перед тем, как высказаться относительно сложившейся ситуации, члены Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны скомуницировали со всеми сторонами. "Мы имели разговоры с министром обороны, руководителями Государственного оператора тыла (ДОТ) и АОЗ, отдельными членами и председателем Наблюдательного совета АОЗ, а также с отдельными представителями профильного комитета в Верховной Раде", – сообщают в ОАР МОУ.

"По нашей информации, существовала договоренность, что контракт директора АОЗ будет пересмотрен (и может быть расторгнут) Наблюдательным советом сразу по завершению аудита, а тем временем Наблюдательный совет продолжит погружение в дела АОЗ. Все публикации, которые акцентировали на "продлении контракта на год, как оценку эффективности руководства АОЗ" были сознательной или бессознательной спекуляцией и не описывали реальное положение дел".