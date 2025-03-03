Нардепу Шевченко продлили срок пребывания под стражей: чем он 'отличился'. Фото

В понедельник, 3 марта, Печерский суд столицы продлил содержание под стражей бывшего народного депутата Евгения Шевченко. Он будет находиться в СИЗО до 1 мая 2025 года без права внесения залога.

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Об этом сообщает Общественное. По данным следствия, Шевченко в своих выступлениях и интервью публично распространял российские нарративы, подозреваемый в государственной измене.

Что известно о Евгении Шевченко

Евгений Шевченко – родом из Мелитополя Запорожской области. Родился 4 мая 1972 года (имеет 52 года). Окончил Институт права им. Сташиса Классического частного университета получил диплом юриста-правоведа.

Проходил военную службу в Прилуках на Черниговщине, работал электриком в колхозе. Занимал руководящие должности в компаниях ООО "Агросталь", "Цветмет" и других.

На выборах в Совет 2012 самовыдвигался от избирательного округа № 75 (Запорожье). Во время выборов был гендиректором "Агростали".

2014 на выборах в парламент выдвигался от партии "Воля" (избирательный округ № 210, Черниговщина).

2019 во время выборов президента был доверенным лицом кандидата Владимира Зеленского.

Прошел в Верховную Раду 9-го созыва от партии "Слуга народа" (и.о. № 76, Запорожье). С 2022 года присоединился к депутатской группе "Восстановление Украины", руководитель группы по межпарламентским связям с Казахстаном, член Комитета по вопросам экономического развития, председатель подкомитета по вопросам промышленной политики.

24 мая 2021 года фракция "Слуга народа" заявила об исключении Шевченко из своего состава.

Напомним, еще в ноябре прошлого года стало известно, что Евгений Шевченко подозревается в систематической информационно-подрывной деятельности в интересах России. В частности, он распространял российскую пропаганду о войне в Украине и украинских защитниках.

Стоит отметить, что Шевченко не раз попадал в скандалы из-за пророссийских высказываний. В частности, он известен тем, что призвал к миру со страной-агрессором РФ и восхвалял белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Депутат также голосовал против закона о запрещении деятельности РПЦ в украинском государстве.

7 ноября 2024 года нардеп Евгений Шевченко призвал президента Украины Владимира Зеленского начать договариваться со страной-агрессором Россией. Он заявил, что пора "начать диалог", и выразил готовность "еще раз съездить в Беларусь".

Кроме того, Евгений Шевченко обрадовался победе на выборах президента США Дональда Трампа, обещавшего прекратить поддержку Украины. Он заявил, что два года ждал прихода Трампа, который, по его словам, "сможет заставить Зеленского искать другие варианты выхода из войны".

Как сообщал OBOZ.UA, 14 ноября стало известно, что Евгению Шевченко объявлено подозрение в государственной измене. По данным следствия, нардеп поддерживал связи с представителями посольства Беларуси и распространял антизападную пропаганду. Еще до начала Великой войны он распространял дезинформацию, отрицая угрозу со стороны России и Беларуси.