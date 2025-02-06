На Днепропетровщине автобус влетел в дерево: пострадали 14 человек. Фото

В Никопольском районе Днепропетровщины 6 февраля автобус, который осуществлял служебный развоз сотрудников, врезался в дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали 14 человек.

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Авария произошла около 07:00 четверга на автодороге Н-23 возле села Алексеевка Покровской сельской территориальной громады. Об этом сообщили в управлении ГСЧС Днепропетровской области.

Отмечается, что водитель автобуса "ПАЗ-4234", перевозивший работников предприятия, вероятно, не справился с управлением и допустил столкновение с деревом.

Мужчину на водительском месте зажало, 13 человек в салоне получили травмы разной степени тяжести.

К месту аварии были направлены шесть спасателей и две единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали водителя и передали работникам экстренной медицинской помощи для последующей госпитализации. Некоторым пострадавшим медики оказали помощь на месте.

Сотрудники Национальной полиции проводят следственные действия по обстоятельствам дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 января в Днепре пешеход погиб под колесами микроавтобуса Mercedes Sprinter. Водитель признался, что не заметил человека на дороге, после наезда он сразу остановился, вызвал скорую помощь и оставался на месте трагедии до прибытия полиции.

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