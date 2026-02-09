Муж эксперта, у которой НАБУ заказало экспертизы по делу 'Мидас', ранее работал вместе с руководителем группы детективов Москаленко в Житомире – расследование

Муж экспертки, которой Национальное антикоррупционное бюро Украины поручило проведение судебных экспертиз в уголовном производстве "Мидас", ранее работал в подразделении полиции Житомирской области вместе с нынешним старшим детективом по этому делу Олегом Москаленко, что в расследовании "Заказ без конкуренции. Что не так с эксперткой, нанятой НАБУ по делу "Мидас"" расценивается как возможный конфликт интересов.

Видео дня

"Согласно открытым реестрам, Радковская Татьяна Михайловна имеет опыт судебных экспертиз, который сводится к участию в трех гражданских делах о разделе имущества в Коростышевском районном суде Житомирской области. 25 мая 2010 г. Татьяна Радковская, будучи еще Борисенко, получила свидетельство эксперта, которого была лишена уже через полгода работы с одновременным увольнением из Житомирского отделения Киевского НИИСЭ. Законодательство, которое действовало в то время предусматривало возможность аннулирования действующего свидетельства судебного эксперта только вследствие совершения им "грубого нарушения, что привело к потере доверия к нему, или нескольких нарушений, которые имеют систематический характер, а также из-за признания его не соответствующим занимаемой должности", – отмечают авторы.

В публикации также обращается внимание на профессиональный опыт исполнительницы экспертиз и структуру ее государственных заказов. В частности, после получения нового свидетельства судебного эксперта в 2021 году Татьяна Радковская в целом имела 11 государственных контрактов, из которых семь связаны именно с экспертизами для НАБУ по коттеджному городку в Козине. Общая стоимость выигранных ею государственных заказов составляет около 887,8 тыс. грн, при этом примерно 77% этой суммы обеспечили контракты антикоррупционного бюро.

По приведенным данным, в конце 2025 – начале 2026 года НАБУ заключило по меньшей мере семь отдельных договоров на проведение оценочно-строительных и комплексных экспертиз, касающихся одного объекта недвижимости. Ожидаемая стоимость каждой закупки составляла примерно от 40 тыс. до 99 тыс. грн, то есть оставалась в пределах допороговых сумм, которые позволяют не проводить открытые торги. В то же время совокупная стоимость всех экспертиз составляет около 629,8 тыс. грн, что превышает порог для конкурентной процедуры закупки.

Авторы материала предполагают, что разделение исследования одного целостного объекта на несколько экспертиз могло свидетельствовать об искусственном дроблении предмета закупки и фактическом проведении закупки без конкуренции, что прямо запрещено законодательством о публичных закупках.

"Отдельный вопрос – правовой статус исполнителя экспертиз. Судебно-экспертная деятельность в Украине относится к независимой профессиональной деятельности, а не к предпринимательству. Частные судебные эксперты не работают как ФЛП на упрощенной системе, платят НДФЛ, военный сбор и ЕСВ как самозанятые лица и имеют совсем другой режим налогообложения. Оформление договоров именно с использованием ФЛП, который, по закону, не имеет права проводить экспертные исследования, создает обоснованные подозрения в обходе налогового законодательства – как со стороны исполнителя, так и со стороны государственного органа-заказчика", – отмечается в расследовании.