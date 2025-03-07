'Мажора', сбившего на скорости двух девушек в Виннице, отпустили под залог: резонансные детали дела

Суд "по-тихому" отпустил под залог виновника резонансного ДТП в Виннице, произошедшего 16 января 2025 года. Тогда 22-летний Карен Аветисян на своем Mercedes-Benz на большой скорости сбил двух девушек, до того грубо нарушив правила дорожного движения.

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Подробности сообщает местный ресурс "Мы Виннитчане". Журналисты издания утверждают: виновник ДТП имеет все признаки "золотой молодежи", с этим они связывают и его выход под залог.

"Правоохранители завершили досудебное расследование резонансного ДТП в центре Винницы, в результате которого две девушки получили тяжкие телесные повреждения. Обвинительный акт в отношении Карена Аветисяна передан в Винницкий городской суд. Первое судебное заседание назначено на 17 апреля 2025 года. До этого мажора Аветисяна тихо отпустили из-под ареста под относительно небольшой для него залог", – говорится в сообщении.

Ужасное ДТП произошло 16 января 2025 около 16:20 на улице Театральной в Виннице. Тогда 22-летний Карен Аветисян, управляя автомобилем Mercedes-Benz, пересек сплошную линию, выехал на полосу общественного транспорта и на большой скорости сбил двух пешеходов – 19-летних девушек.

Пострадавшие были госпитализированы, а Аветисяну инкриминировали совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, причинившее тяжкое телесное повреждение): санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет.

В ходе осмотра Аветисяна на месте аварии состояние опьянения не было зафиксировано.

Следователи ходатайствовали в суде об избрании подозреваемому на время проведения досудебного расследования меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. И 18 января 2025 года, сразу после ДТП, Винницкий городской суд избрал для Аветисяна именно такую меру пресечения.

"Однако уже 18 февраля 2025 года, когда общественный резонанс начал спадать, судья Винницкого городского суда Владимир Гриневич рассмотрев ходатайство адвоката подозреваемого об изменении меры пресечения, отказал в переводе Аветисяна под домашний арест, но согласился установить залог в размере 242 20 Винницкий апелляционный суд отклонил жалобу, оставив возможность внесения залога в действии", – отмечает издание "Мы – Виннитчане".

Такая сумма залога для подозреваемого, говорят журналисты, является чуть ли не смешной. Издание называет Аветисяна представителем "золотой молодежи": по данным журналистов, с 2023 года виннитчанин выиграл десятки тендеров на миллионы гривен.

"В 2023 году он зарегистрировал ФЛП по строительству дорог и уже выиграл 59 тендеров на общую сумму 12,77 млн. грн., в большинстве своем без конкуренции. Кроме того, на его имя оформлено 42 объекта недвижимости, преимущественно земельные участки, общая стоимость которых составляет десятки миллионов гривен. Его семья имеет серьезное влияние в бизнесовых и политических кругах. Отец, Армен Аветисян, управляет или владеет многочисленными компаниями, выигравшими более 120 государственных тендеров на общую сумму свыше 150 млн. грн", – пишет издание..

Внезапный всплеск "гуманности" к виновнику ДТП "Мы – Виннитчане" связывают с личностью судьи, который принял решение о залоге для Аветисяна.

"Судья Владимир Гриневич давно известен своей лояльностью к водителям, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии. Так, 10 апреля 2020 года он фактически освободил от ответственности Наталью Дзись, которая совершила ДТП и с места аварии. На скорости протаранила немецко-японский хэтчбек Infiniti Q30. Была ли она навеселе – осталось загадкой, ведь водитель сразу исчезла с места происшествия", – напоминают о другом ДТП журналисты.

"Суровое наказание", которое получила упомянутая водитель, не заставило ее осторожнее вести себя за рулем.

"Наталья Дзись 24 мая 2021 года на Пятничанах в Виннице, находясь в состоянии алкогольного опьянения, но уже за рулем китайского кроссовера Haval H2, сбила 13-летнего Андрея Тарасюка прямо на тротуаре. Двухтонный внедорожник выбросил парня на металлический забор, где он получил серьезные травмы: арматурой ему пробило череп и повредило тело. Андрей получил многочисленные ушибы, рваные раны, переломы и тяжелую черепно-мозговую травму, после чего был госпитализирован в реанимацию Винницкой областной детской клинической больницы в тяжелом состоянии. Но 26 мая 2021 года тот же судья Гриневич избрал меру пресечения для Дзись в виде ареста, однако с возможностью внесения залога в размере 181 тысячи гривен", – пишет издание.

Напомним, ранее стало известно, что на Закарпатье в ДТП погибли два человека. За рулем одного из авто находился сотрудник ГСЧС.

Также сообщалось, что на Львовщине столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Водитель автобуса погиб на месте, а 16 человек получили травмы, среди них – четверо детей.

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