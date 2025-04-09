Корректировал ракетные удары по своим собратьям с ВСУ: в Украине бросили за решетку 'крота' из ГРУ. Фото

В Украине за государственную измену к 15 годам заключения с конфискацией имущества осужден еще один агент российской военной разведки (ГРУ), работавший в ущерб своим собратьям из ВСУ. Предатель, мобилизованный в ряды украинских войск, корректировал воздушные удары российских войск по военным объектам, где проходил боевую подготовку.

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Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и Офисе генерального прокурора. В частности, задержанный "крот" был обнаружен летом 2024 года, когда он готовил новый агентурный отчет для своего российского куратора.

Предателем оказался житель Донбасса, которого дистанционно завербовал кадровый сотрудник ГРУ после его мобилизации. В поле зрения оккупантов предатель попал, когда оставлял антиукраинские комментарии в Телеграмм-каналах.

Он добровольно согласился оказать помощь в проведении подрывной деятельности против Украины представителю спецслужбы России и его доверенному лицу.

Во время обыска у злоумышленника был изъят мобильный телефон с поличным.

На основании доказательств, собранных следователями СБУ, суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ему назначено наказание – 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала российского информатора, который приводил российские КАБы в Харьков и собирал информацию для врага о позициях защитников облцентра. Предателем оказался работник одного из местных издательств.

Кроме того, СБУ задержала агентку РФ, которая готовила теракты возле ТЦК и райотдела полиции Полтавской области.

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