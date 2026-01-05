Конфликт произошел в подъезде: во Львове соседка запшикала перцовым газом ветерана войны, который пережил российский плен. Видео

Во Львове в ночь на 4 января произошел конфликт в многоквартирном доме, во время которого ветеран российско-украинской войны получил поражение перцовым газом. Инцидент произошел в подъезде, а делом уже занимаются правоохранители. Пострадавшим является Андрей Кулько – военный, который провел 21 месяц в российском плену после боев за Мариуполь.

По его словам, во время словесного спора соседка внезапно применила газовый баллончик. О происшествии пострадавший рассказал на своей странице в Instagram. Также ситуацию прокомментировали работники Нацполиции.

Конфликт возник из-за бытовой ситуации. Вместе с невестой он оставил соседке объявления на дверях и пакетах с мусором. Около 01:10 женщина вернулась домой, увидела эти сообщения и начала громко стучать в дверь, после чего между сторонами завязалась словесная перепалка.

Ветеран утверждает, что физической агрессии с его стороны не было, однако в разгар конфликта соседка неожиданно распылила ему в лицо перцовый баллончик. После этого он обратился в правоохранительные органы с заявлением.

В то же время сама женщина в своих соцсетях подает другую версию событий. Она заявляет, что воспользовалась газовым баллончиком из-за якобы оскорблений в ее адрес, подчеркивая, что ни один мужчина не имеет права унижать достоинство женщины, в том числе старшей по возрасту.

"4 января в полицию обратился 26-летний львовянин, который является ветераном российско-украинской войны, и сообщил, что около часа ночи на лестничной клетке одного из многоквартирных домов 33-летняя соседка во время словесного конфликта распылила ему в лицо газовый баллончик", – сообщили в Нацполиции.

Правоохранители отметили, что дознаватели сектора дознания отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №1 открыли уголовное производство по ст. 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное легкое телесное повреждение. Сейчас продолжается выяснение всех обстоятельств инцидента.

