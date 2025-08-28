Дмитрий Шерембей, известный активист в сфере ВИЧ/СПИД, фигурирует в ряде коррупционных скандалов, связанных с фармлоббизмом, хищением международной помощи и сомнительными сделками. Об этом пишет издание "Украинские новости"

Видео дня

"Дмитрий Шерембей, глава организации "100% LIFE", известный активными кампаниями в сфере борьбы с ВИЧ/СПИДом, по данным журналистов и свидетельствам очевидцев, может быть причастен к масштабным коррупционным схемам. От хищения международной помощи на $133 млн до тесных связей с фарммонополиями – его деятельность вызывает серьезные вопросы. Действительно ли он борется за права пациентов, или это лишь прикрытие для личного обогащения?", - пишет издание.

Как отмечают журналисты, Дмитрий Шерембей стал популярным благодаря активному участию в сфере противодействия ВИЧ/СПИДа. Однако его репутация неоднократно становилась предметом публичных дискуссий. Медиа писали о коррупционных скандалах и непрозрачных финансовых схемах, в которых он фигурировал.

По данным журналистских расследований, Шерембей был причастен к хищению $133 млн международной помощи. Средства, которые должны были спасать жизни украинцев, могли быть использованы в интересах ограниченного круга лиц.

"Не менее резонансным является его сотрудничество с фармгигантом "Дарница". Эксперты считают, что деятельность Шерембея в этом направлении способствовала монополизации рынка лекарств, повышению цен и усложнению доступа к жизненно необходимым медикаментам", - пишут "Українські новини".

Сегодня деятельность Шерембея находится в фокусе внимания Государственного бюро расследований. Правоохранители проверяют его причастность к коррупционным схемам и злоупотреблениям в медицинской сфере.