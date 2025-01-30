'Горсовет не согласовывал': у Терехова открестились от назначения Удянского почетным консулом

Фигурант базы Миротворец, скандальный криптопредприниматель Николай Удянский был назначен почетным консулом Румынии в Харькове без согласования с Харьковским городским советом.

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Об этом говорится в ответе Департамента международного сотрудничества ХМР по запросу "КП".

"Харьковским городским советом назначение Николая Удянского почетным консулом в Харькове не соглашалось", - говорится в ответе, подписанном главой департамента Алексеем Поникаровским.

Ответственность за назначение предпринимателя в харьковской мэрии по-прежнему в Харьковской областной военной администрации перенесли на МИД и МВД.

"Согласно предписаниям Положения о почетных консулах иностранных государств в Украине и консульских учреждениях, возглавляемых такими консулами, утвержденного приказом Министерства иностранных дел Украины от 17.12.2021 № 591, решение о предоставлении согласия на назначение почетного консула принимается Министром иностранных внутренних дел Украины", - отмечается в ответы Харьковского городского совета.

Напомним, ранее в Харьковской областной военной администрации по запросу "КП" также ответили, что не имеют отношения к назначению Николая Удянского почетным консулом Румынии в Харькове, ссылаясь на приказ МИД от 17 декабря.

Как сообщалось, что в ноябре 2024 года Николай Удянский был внесен в базу Центра "Миротворец" через связи с криминальной средой, сотрудничество с гражданами России, мошенничество и возможное отмывание средств. Выступая на одной из отраслевых конференций, он сам признал, что, управляя своей криптобиржей Qmall, он обходил ограничения Национального банка Украины, нарушая требования регулятора, в частности, в сфере p2p переводов. Также были обнародованы скрин-копии российского паспорта и ответы Федеральной миграционной службы России, согласно которым, по меньшей мере, до 2023 года он имел действующий паспорт гражданина российской федерации. Недавно экономический эксперт Борис Кушнирук обнародовал скрин-копии паспортов Удянского, которые доказывают, что с 2019 года он гражданин Мексики, с 2023 - румынское гражданство.

Напомним, Николай Удянский был назначен почётным консулом Румынии в Харькове 1 марта 2023 года. Как сообщалось на сайте ХОВА, на церемонии назначения по доверенности главы администрации Олега Синегубова присутствовал его заместитель Евгений Иванов. Также в мероприятии приняли участие Посол Румынии в Украине Александр Виктор Микула, Харьковский городской голова Игорь Терехов и представители дипкорпуса. "КП" обратилась к послу Румынии в Украине Александру Виктору Микуле и мэру Харькова Игорю Терехову с просьбой предоставить комментарий относительно обстоятельств назначения Николая Удянского почетным консулом Румынии в Харькове и его соответствия занимаемой должности.