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ГБР сообщило о подозрении в газовом деле Януковичу и Азарову, а также действующему киевскому судье. Фото

Анна Паскевич
Расследования
4 минуты
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ГБР сообщило о подозрении в газовом деле Януковичу и Азарову, а также действующему киевскому судье. Фото

Государственное бюро расследований при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора сообщило о подозрении судье Хозяйственного суда Киева и бывшему высшему руководству Украины в способствовании взысканию в интересах РФ более 3 млрд грн несуществующего долга за газ. Фигурантам инкриминируют государственную измену, совершенную по предварительному сговору группой лиц.

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Об этом 18 января сообщила пресс-служба ГБР. Правоохранители установили, что еще в 2011 году Москва привлекла к подрывной деятельности против Украины тогдашних президента Украины ( Виктора Януковича. – Ред.), премьер-министра ( Николая Азарова. – Ред.), судью Хозяйственного суда Киева и руководителей разных звеньев судебной системы .

Власти России разработали план, согласно которому обороноспособность и вооруженные силы агрессора будут финансироваться за счет государственного бюджета Украины под предлогом выполнения решения Хозяйственного суда Киева о погашении несуществующего долга.

Для этого в 2011 году к украинским властям обратился министр обороны РФ ( Анатолий Сердюков. – Ред.) с письмом о содействии в погашении долга одного из субъектов хозяйствования на сумму 405,5 млн долларов за поставленный природный газ еще в 1996-1997 годах.

ГБР сообщило о подозрении в газовом деле Януковичу и Азарову, а также действующему киевскому судье. Фото

Однако Украина не имела никакого отношения к долгу коммерческого предприятия и не могла нести за него ответственность.

Однако власти Украины в 2011 году начали заявлять в СМИ, что Украина якобы должна погасить указанную сумму минобороны РФ.

Кроме того, было подготовлено письмо в Службу безопасности Украины с просьбой привлечь к уголовной ответственности руководителя субъекта хозяйствования за якобы переложение на государство этого долга.

ГБР сообщило о подозрении в газовом деле Януковичу и Азарову, а также действующему киевскому судье. Фото

Пытаясь искусственно создать основания для прямого финансирования минобороны России за счет госбюджета Украины, бывшие чиновники привлекли руководство судебной системы и судью Хозяйственного суда Киева для взыскания 405,5 млн долларов в пользу страны-агрессора по неправомерному решению суда.

По схеме, разработанной фигурантами, в августе 2012 года в Хозяйственный суд Киева минобороны РФ подало иск в Кабинет министров Украины о взыскании более 3 млрд грн из госбюджета.

Россияне рассчитывали, что еще в 2004 году Янукович обещал им содействовать выполнению этих судебных решений. Однако из-за отсутствия договорных правоотношений между истцом и ответчиком судья должен был отказать в открытии производства по делу.

ГБР сообщило о подозрении в газовом деле Януковичу и Азарову, а также действующему киевскому судье. Фото

Более того, минобороны РФ к иску не присоединило ни одного доказательства обоснования того, почему Украина должна платить этот долг.

Тем не менее, судья Хозяйственного суда вынес незаконное определение и переложил на ответчика обязанность сбора и предоставления доказательств по делу.

По этому определению Кабмин предоставил копии переписки между руководителями правительств Украины и РФ в 1996 году. Они были датированы еще до заключения субъектом хозяйствования соглашения, по которому возник долг, поэтому эти письма не могли являться доказательствами как существования долга, так и переложения его на Украину.

ГБР сообщило о подозрении в газовом деле Януковичу и Азарову, а также действующему киевскому судье. Фото

К тому же оригиналов этих писем никогда не существовало, однако этот факт суд проигнорировал.

Несмотря на истекший срок исковой давности и отсутствие гарантий государства по долгам предприятия, а также при отсутствии доказательств самого факта существования в 2012 году долга предприятия по контрактам 1996-1997 годов, судья удовлетворил иск РФ и постановил взыскать с любого счета госбюджета Украины в пользу России более 3,1 млрд. грн.

На исполнение незаконного решения суда с Украины была взыскана часть средств.

После начала агрессии РФ и смены власти в Украине, другой судья Хозяйственного суда 2014 года отменил незаконное решение, однако вернуть безосновательно взысканные деньги не удалось.

ГБР сообщило о подозрении в газовом деле Януковичу и Азарову, а также действующему киевскому судье. Фото

По данным следствия, эти средства пошли на финансирование путешественника "СВО".

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины как государственная измена, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Подозреваемым грозит 15 лет лишения свободы.

Также подписано ходатайство в Высший совет правосудия об отстранении судьи от осуществления правосудия и о предоставлении согласия на содержание под стражей.

Напомним, 1 января Украина остановила транзит газа из РФ по своей территории из-за окончания срока действия контракта между российским "Газпромом" и "Нафтогазом", подписанного еще до начала полномасштабной войны.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году транзит российской нефти через Украину упал до многолетнего минимума. По южной ветке нефтепровода "Дружба" Украина транспортировала около 11,36 млн тонн российской нефти. Это не только на 16% меньше, чем в прошлом году, но и абсолютный минимум, по меньшей мере, с 2014 года, а также, возможно, за весь период независимости Украины – то есть после 1991 года. Импортерами нефти из РФ в ЕС в прошлом году были Венгрия, Словакия и Чехия.

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