ГБР сообщило о подозрении в газовом деле Януковичу и Азарову, а также действующему киевскому судье. Фото

Государственное бюро расследований при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора сообщило о подозрении судье Хозяйственного суда Киева и бывшему высшему руководству Украины в способствовании взысканию в интересах РФ более 3 млрд грн несуществующего долга за газ. Фигурантам инкриминируют государственную измену, совершенную по предварительному сговору группой лиц.

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Об этом 18 января сообщила пресс-служба ГБР. Правоохранители установили, что еще в 2011 году Москва привлекла к подрывной деятельности против Украины тогдашних президента Украины ( Виктора Януковича. – Ред.), премьер-министра ( Николая Азарова. – Ред.), судью Хозяйственного суда Киева и руководителей разных звеньев судебной системы .

Власти России разработали план, согласно которому обороноспособность и вооруженные силы агрессора будут финансироваться за счет государственного бюджета Украины под предлогом выполнения решения Хозяйственного суда Киева о погашении несуществующего долга.

Для этого в 2011 году к украинским властям обратился министр обороны РФ ( Анатолий Сердюков. – Ред.) с письмом о содействии в погашении долга одного из субъектов хозяйствования на сумму 405,5 млн долларов за поставленный природный газ еще в 1996-1997 годах.

Однако Украина не имела никакого отношения к долгу коммерческого предприятия и не могла нести за него ответственность.

Однако власти Украины в 2011 году начали заявлять в СМИ, что Украина якобы должна погасить указанную сумму минобороны РФ.

Кроме того, было подготовлено письмо в Службу безопасности Украины с просьбой привлечь к уголовной ответственности руководителя субъекта хозяйствования за якобы переложение на государство этого долга.

Пытаясь искусственно создать основания для прямого финансирования минобороны России за счет госбюджета Украины, бывшие чиновники привлекли руководство судебной системы и судью Хозяйственного суда Киева для взыскания 405,5 млн долларов в пользу страны-агрессора по неправомерному решению суда.

По схеме, разработанной фигурантами, в августе 2012 года в Хозяйственный суд Киева минобороны РФ подало иск в Кабинет министров Украины о взыскании более 3 млрд грн из госбюджета.

Россияне рассчитывали, что еще в 2004 году Янукович обещал им содействовать выполнению этих судебных решений. Однако из-за отсутствия договорных правоотношений между истцом и ответчиком судья должен был отказать в открытии производства по делу.

Более того, минобороны РФ к иску не присоединило ни одного доказательства обоснования того, почему Украина должна платить этот долг.

Тем не менее, судья Хозяйственного суда вынес незаконное определение и переложил на ответчика обязанность сбора и предоставления доказательств по делу.

По этому определению Кабмин предоставил копии переписки между руководителями правительств Украины и РФ в 1996 году. Они были датированы еще до заключения субъектом хозяйствования соглашения, по которому возник долг, поэтому эти письма не могли являться доказательствами как существования долга, так и переложения его на Украину.

К тому же оригиналов этих писем никогда не существовало, однако этот факт суд проигнорировал.

Несмотря на истекший срок исковой давности и отсутствие гарантий государства по долгам предприятия, а также при отсутствии доказательств самого факта существования в 2012 году долга предприятия по контрактам 1996-1997 годов, судья удовлетворил иск РФ и постановил взыскать с любого счета госбюджета Украины в пользу России более 3,1 млрд. грн.

На исполнение незаконного решения суда с Украины была взыскана часть средств.

После начала агрессии РФ и смены власти в Украине, другой судья Хозяйственного суда 2014 года отменил незаконное решение, однако вернуть безосновательно взысканные деньги не удалось.

По данным следствия, эти средства пошли на финансирование путешественника "СВО".

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины как государственная измена, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Подозреваемым грозит 15 лет лишения свободы.

Также подписано ходатайство в Высший совет правосудия об отстранении судьи от осуществления правосудия и о предоставлении согласия на содержание под стражей.

Напомним, 1 января Украина остановила транзит газа из РФ по своей территории из-за окончания срока действия контракта между российским "Газпромом" и "Нафтогазом", подписанного еще до начала полномасштабной войны.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году транзит российской нефти через Украину упал до многолетнего минимума. По южной ветке нефтепровода "Дружба" Украина транспортировала около 11,36 млн тонн российской нефти. Это не только на 16% меньше, чем в прошлом году, но и абсолютный минимум, по меньшей мере, с 2014 года, а также, возможно, за весь период независимости Украины – то есть после 1991 года. Импортерами нефти из РФ в ЕС в прошлом году были Венгрия, Словакия и Чехия.

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