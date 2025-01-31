Это катастрофа: Шабунин доказал, что все решения Умерова относительно увольнений и назначений в АОЗ незаконны

Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок является правомочным до 3 февраля 2025 года. Поэтому все решения министра обороны Украины Рустема Умерова относительно увольнений и назначений в АОЗ незаконны.

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Об этом заявил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в Facebook. Он назвал юридическую позицию Минобороны по смене руководства АОЗ "катастрофой"

"Минобороны наконец-то выдало юридическую позицию по смене руководства АОЗ. И это катастрофа. Следовательно, юридическая позиция Умерова в том, что после увольнения им Чмута и Джигира наблюдательный совет АОЗ стал неправомочным", - отметил Шабунин.

Он напомнил, что 31 января в Минобороны заявили о том, что поскольку в составе наблюдательного совета АОЗ осталось только два члена из пяти, "его полномочия временно переходят в Министерство обороны Украины", и соответственно это дает право оборонному ведомству назначать, увольнять и отстранять директора, а также назначать временного исполняющего обязанности директора.

"Опираясь именно на эту юридическую позицию – наблюдательная неправомочная (потому что есть двое из пяти членов), – Умеров и принимал все свои решения по руководству АОЗ. В том числе и сегодняшнее – об увольнении Марины Безруковой", – написал глава ЦПК.

Шабунин опроверг такую позицию Минобороны и Рустема Умерова и доказал, что на самом деле Наблюдательный совет АОЗ является правомочным до 3 февраля 2025 года, поскольку на самом деле в его составе осталось не два члена, а три.

Третьим действующим членом наблюдательного совета является Патрик Аурой. О нем в заявлении Минобороны говорится, что он вышел из состава наблюдательного совета, о чем сообщил 20 января 2025 года. Поэтому якобы полномочия Ауроя досрочно прекращаются по собственному желанию, согласно заявлению.

Однако, юридически это не так, отмечает глава ГПК.

"Но по закону (п. 4 ч. 8 ст. 11-2 закона Украины "Об управлении объектами госсобственности") такие полномочия прекращаются через две недели с даты подачи заявления", – пояснил Шабунин.

То есть, по закону, до 3 февраля 2025 года на самом деле есть трое действующих членов наблюдательного совета, поэтому он является правомочным, а все кадровые решения Умерова – незаконны.

"Мы в ЦПК знали, что именно так Умеров попытается оправдать уничтожение независимости АОЗ. Именно поэтому еще вчера дополнили наше заявление о преступлении этими деталями. Вот документ. И о международной поддержке, не остановкой которой будет оправдываться Умеров. Политические решения о финансировании союзники приняли раньше шапито, которое устроил с агентством министр обороны. Например, £2 млрд было выделено еще в июле, а не сегодня, как пытается убедить нас Умеров в Facebook", – заявил Шабунин.