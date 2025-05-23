Должен был скорректировать ракетный удар: СБУ задержала 'крота' ФСБ в ведущем военном институте Украины. Фото

В Украине разоблачили курсанта ведущего военного института, который оказался агентом спецслужбы страны-агрессора РФ. По поручению врага предатель собирался скорректировать российский ракетный удар по объектам заведения, где проходил обучение.

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Задержание "крота" ФСБ провели специалисты Службы безопасности, при содействии главнокомандующего ВСУ. Как информирует СБУ, фигуранту объявили подозрение в госизмене, совершенной в условиях военного положения, сейчас он находится под стражей.

Установлено, что для выполнения вражеского задания агент обозначал на картах координаты учебных корпусов, полигонов и казарм института. Кроме того, указывал производственные мощности предприятий военно-промышленной отрасли Украины, где проводились выездные занятия курсантов.

Во время пребывания на этих локациях вражеский соратник делал скрытые фото объектов с привязкой к местности. Также он подготовил для отправки куратору из ФСБ "отчеты", в которых даже расписал график пребывания курсантов на различных объектах.

Киберспециалисты СБУ разоблачили предателя, задокументировали его работу на РФ и задержали на территории института. По данным следствия, в поле зрения российской спецслужбы парень попал, когда искал "легких заработков" в Telegram-каналах.

"Впрочем, вместо денег от раш*стов агент получил подозрение от следователей СБУ по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Комплексные мероприятия по разоблачению вражеского агента специалисты СБУ проводили при содействии руководства военного института и процессуального руководства Офиса генерального прокурора.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине на 15 лет отправили за решетку агента ФСБ, которая шпионила за украинской противовоздушной обороной на Донетчине, в частности сдавала врагу позиции ВСУ на передовой. Это 36-летняя жительница Доброполья, которая ранее находилась в розыске за мошенничество и кражи, летом 2023 года она сбежала в на Житомирщину и "залегла на дно", надеясь избежать наказания.

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