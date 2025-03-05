Дела Майдана: ВСП уволил судью, которая лишала водительских прав участников Автомайдана

Высший совет правосудия (ВСП) принял решение об увольнении Мирошниченко Оксаны Владимировны с должности судьи Голосеевского районного суда города Киева. Она известна тем, что лишала водительских прав участников пробега Автомайдана.

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Об этом сообщили на сайте ВСП. Соответствующее решение относительно Мирошниченко было принято во время заседания 4 марта на основании подпункта 4 пункта 16¹ раздела ХV "Переходные положения" Конституции Украины.

"Решение принято в соответствии с представлением с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины, в котором указано, что по результатам квалификационного оценивания судей местных судов Оксана Мирошниченко признана не соответствующей занимаемой должности", – сказано в сообщении.

Мирошниченко – это одна из "судей Майдана", которая до сих пор сохраняла свой пост, отмечает Центр противодействия коррупции. Она лишила водительских прав пятерых участников пробега Автомайдана в резиденцию Виктора Януковича – все они якобы не остановились по требованию ГАИ.

"Судья должна была быть люстрирована, однако председатель Голосеевского суда Первушина составила справку, что Мирошниченко не принимала решений относительно протестующих. Сама судья заявляла, что не знала, что судит именно майдановцев. Позже, заполняя декларацию доброчестности, судья соврала, что не наказывала протестующих и признала это во время собеседования с ВККС", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, прокуроры Офиса генерального прокурора Украины направили в суд дело против бывшего командира роты спецподразделения "Беркут" из Севастополя и двух его подчиненных. Их обвиняют в массовых убийствах активистов по улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.

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