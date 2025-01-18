Действовали на территории нескольких регионов: в Украине будут судить участников преступной организации, занимавшихся изготовлением и сбытом наркотиков. Фото, видео

Дело криворожского наркокартеля "Двадцатовские" получило неожиданное продолжение. Группировка, которую полиция "ликвидировала" еще в 2023 году, снова начала работать, потому что один из его организаторов начал руководить "бизнесом" из следственного изолятора.

Видео дня

Об этом сообщили в Нацполиции Украины. В Офисе генпрокурора добавили, что дело картеля уже направлено в суд с обвинительным актом в отношении десяти человек из числа руководства "двадцатовских".

Напомним, как в феврале 2023 года более 1200 стражей порядка провели спецоперацию и задержали 37 участников указанного преступного сообщества и, в частности, десять лидеров "двадцатовских". Однако одному из них "удалось наладить наркотрафик из изолятора временного содержания", признают правоохранители.

Наркобарон привлек к деятельности еще 11 человек "с воли" и проложил наркотрафик метамфетамина из Египта в Украину. За год он "заработал" почти миллион долларов. Часть средств он легализовал покупкой 44 автомобилей, из которых организовал собственную службу такси, а остальных направил на развитие наркобизнеса.

"Обвиняемые занимались незаконным изготовлением, хранением, перевозкой с целью сбыта и сбытом метамфетамина, каннабиса методом "закладок". Также они производили прекурсоры, которые в дальнейшем использовали для изготовления психотропов. Все участники преступной организации играли четко определенные роли – одни занимались непосредственным изготовлением наркотиков, другие их хранили и сбывали оптом", – уточнили в ОГПУ детали дела 2023 года.

Но в результате масштабной операции полицейские задержали организаторов и участников банды, провели 122 одновременных обыска, обезвредили три нарколаборатории. Кроме того, изъяли почти 250 килограммов наркотиков стоимостью более 98 миллионов гривен (по ценам "черного рынка" того года), криптофермы, оружие, 65 автомобилей стоимостью более 1 млн долларов и более 3 млн гривен в разной валюте.

"В настоящее время досудебное расследование в отношении всех фигурантов завершено, обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества", – подчеркнули в ОГПУ.

В свою очередь полиция добавила, что на днях в Умани, буквально на границе Украины, задержала находившегося в розыске еще одного соорганизатора и активного участника наркокартеля "двадцатовские".

"Правоохранители получили информацию о намерениях злоумышленника незаконно выехать из Украины во избежание привлечения к уголовной ответственности. Для реализации преступного намерения и беспрепятственного передвижения по территории государства мужчина использовал военную форму и имитировал ранения, якобы полученные во время боевых действий", – рассказали в полиции.

Мужчина был задержан на пункте пропуска через границу. Теперь он находится под стражей, отметили правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить 11 злоумышленников, которые во время комендантского часа сбывали тяжелые наркотики и перевозили проституток. Что интересно – для беспрепятственной деятельности "бизнеса" они использовали фиктивные пропуски волонтеров и журналистов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!