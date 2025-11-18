Буданов об операции 'Мидас': антикоррупционные органы сработали отлично

Фигуранты дела "Мидас" сознательно совершали коррупционные преступления, поэтому должны быть сознательно наказаны. Такое мнение в интервью для "24 Канала" высказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. По его словам, антикоррупционные органы отлично сработали, разоблачив незаконную схему.

"Я воспринимаю это так: антикоррупционные органы сделали свое дело – разоблачили и остановили ужас, который был показан. Позиция президента абсолютно правильная. Он все это увидел и принял правильные решения: сразу людей отстранили. А дальше он поспособствовал тому, что в кратчайшие сроки их уволили с должностей", – подчеркнул Буданов.

Он отметил, что в дальнейшем дело будет рассматриваться в суде, и после официальных результатов следствия виновные должны понести наказание.

"Мы – правовое государство. Поэтому, точку в этом вопросе должен поставить суд и он ее точно поставит. Моя позиция такова, что люди, которые совершали коррупционные деяния, особенно во время войны в социально важной сфере, должны быть наказаны. Никаких оправданий здесь быть не может. Они сознательно это делали, поэтому должны быть сознательно наказаны", – подчеркнул глава ГУР.

По его словам, разоблачение масштабных сделок в энергетической сфере еще раз доказали важность и эффективность антикоррупционных органов, которые "на отлично" выполнили свою работу.

Коррупция на таком уровне может и негативно повлиять на отношение партнеров к Украине, в частности в вопросе финансовой помощи, добавил Буданов. Этим активно может воспользоваться и Россия, которая и раньше на разных уровнях пыталась подорвать статус Украины в глазах союзников.

"Такой риск существует. Нам надо об этом задуматься и не дать еще и от себя дополнительный повод, который облегчит задачу нашему врагу. Он уже прогнозируемо начал такую работу через систему ботов, которые еще больше "накручивают" негатив в обществе. Целенаправленная работа идет и на наших партнеров, мол, с Украиной нельзя иметь дело", – пояснил начальник ГУР.

Он отметил, что для Украины это действительно может обернуться негативными последствиями, поэтому украинцам необходимо сохранять холодный ум и осознавать, что судьи сделают все возможное, чтобы наказать виновных.

"Обществу больно, у людей нет света – а тут разоблачена коррупция в сфере энергетики. Как люди могут на это реагировать? Это нормальное проявление. Но мы должны сами не перегнуть ситуацию так, чтобы самим себе перекрыть помощь", – подчеркнул Кирилл Буданов.