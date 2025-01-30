Безрукова снова возглавила АОЗ Минобороны: данные появились в госреестре

В Едином государственном реестре юридических лиц обновили информацию о руководителе Агентства оборонных закупок Министерства обороны. Директором снова указана Марина Безрукова.

Видео дня

Учитывая очередные изменения в реестре, можно предположить, что Офис Президента все же намерен поставить точку в этой истории. В то же время, не исключено, что кадровые решения Рустема Умерова были его личной инициативой, не согласованной с высшим руководством государства. Окончательный ответ на этот вопрос даст дальнейшая судьба Юрия Джигиря и Тараса Чмута, которых министр отозвал из наблюдательного совета АОЗ из-за их независимого голосования в поддержку Безруковой.

По данным аналитической системы Contr Agent, эти изменения произошли через несколько дней после того, как Минобороны вопреки решению наблюдательного совета назначило временным исполняющим обязанности директора АОЗ Арсена Жумадилова.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что власти пытаются скрыть незаконные действия и манипуляции в госреестре.

24.01 Умеров выбрасывает из наблюдательного совета Чмута и Джигиря, временно отстраняет Безрукову и незаконно назначает и.о. Жумадилова. 25.01 нотариус Ермака госреестр: удаляет Безрукову и вписывает Жумадилова 28.01, когда расследования доказывают незаконность действий, запись в госреестре снова меняют.

Шабунин также подчеркнул, что атака на АОЗ ставит под угрозу антикоррупционные реформы в секторе обороны. Он обратил внимание, что ситуация уже привлекла внимание ведущих международных СМИ и союзников Украины.

"Об атаке власти на ключевую антикоррупционную реформу в оборонке уже написали Financial Times, New York Times, Bloomberg и будет еще. Кроме того, имеем твердую позицию НАТО и послов G7. Такой позор на весь мир. В критически важное для Украины время. Остановитесь! " – заявил он.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк, комментируя ситуацию, отмечает: "Что-то есть ощущение, что резко начал инстинкт самосохранения работать. Но это наглядный пример полного хаоса в управлении Офиса Президента и правительства".

Сама Марина Безрукова заявляет, что не держится за должность, а отстаивает принципы и репутацию учреждения. Она подчеркнула, что ситуация касается не только ее лично, но и ценностей, за которые борется Украина.

"Потому что ценности – это, собственно, то, ради чего мы воюем. Если бы у нас не было ценностей, то ну какая нам разница, да? Но нет. Это вопрос не должности и этот вопрос не Безруковой, это вопрос ценности институции, репутации нашей Украины перед партнерами, и, собственно, перед обществом", – сказала она в интервью Общественному.

Напомним, что 21 января наблюдательный совет АОЗ единогласно поддержал продление контракта с Мариной Безруковой. После этого журналистка и член антикоррупционного совета при Минобороны Татьяна Николаенко сообщила, что ведомство не согласовало это решение.

Несмотря на это, 22 января наблюдательный совет заключил дополнительное соглашение к контракту Безруковой, продлив его еще на год.

Однако 24 января министр обороны Рустем Умеров объявил, что не будет продлевать контракт с действующим директором. Кроме того, он отозвал из наблюдательного совета двух представителей государства – Юрия Джигиря и Тараса Чмута – из-за их независимого голосования в поддержку Безруковой. Какая же судьба теперь ждет представителей наблюдательного совета АОЗ, которые отстаивали его прозрачность и независимость?

Международные партнеры внимательно следят за ситуацией. Сначала послы Большой семерки, а впоследствии и представительство НАТО призвали Украину как можно быстрее уладить этот кадровый конфликт.