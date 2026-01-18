Баканов и Наумов построили в СБУ коррупционную систему платежей с бизнеса и торговли санкциями СНБО, – расследование

В бытность Ивана Баканова на посту главы СБУ служба была превращена в инструмент системного рэкета. Баканов вместе с тогдашним генералом СБУ Андреем Наумовым, подозреваемым в передаче конфиденциальной информации России, построили в СБУ систему неформальных платежей с бизнеса и торговли санкциями СНБО.

Об этом рассказал бизнесмен Сергей Ваганян в интервью для народного депутата VIII созыва Борислава Березы.

В начале разговора Ваганян рассказал о своем бизнесе. Он занимался поставками медицинских товаров, а также выращиванием зерна.

Также предприниматель рассказал, что был знаком с выходцами из "Квартала 95" еще до президентства Владимира Зеленского.

"Знаком я с ними много лет. Лет 10. Они обслуживали мои семейные и корпоративные праздники. Они организовывали артистов, организовывали шоу-программы. И так мы познакомились. Отношения были близкие, что мы вместе ездили на отдых. Друг другу помогали строить дома. Финансово и технически помогал строить дом для Мики Фаталова (шоумен студии "Квартал 95", - ред.), - рассказал бизнесмен.

Впоследствии, по словам Ваганяна, он начал теснее общаться с Бакановым и Наумовым.

"Я начал общаться больше с Андреем Наумовым и с Иваном Бакановым. Наумова я знал еще во времена его работы в Генеральной прокуратуре... Я не был частью команды Зеленского, я был частью команды Баканова и Наумова. Я был частью команды СБУ", - сказал бизнесмен.

Платежи с бизнеса

Береза поинтересовался, какой была роль Ваганяна в команде Баканова-Наумова.

"Случилось то, что не должно было случиться. На очень тесных и дружеских отношениях с этими людьми и многими представителями руководящего состава СБУ как центрального аппарата, так и областных управлений, было "финансовое сотрудничество" в плане того, что я платил им из своей прибыли, с экспорта зерна, которое я продавал за границу, платил определенный процент. Определенную "благодарность"", - сказал бизнесмен.

Сначала, по словам предпринимателя, это были подарки — мебель, бронированные авто, драгоценности для Наумова и Баканова.

"Потом эта история переросла в определенный процент, который доходил до 30–50% с прибыли", - рассказал Ваганян.

В обмен, по словам бизнесмена, обещали беспрепятственную работу и отсутствие обысков от контролирующих органов.

"Они меня добровольно-принудительно доили. Думаю, что большинство предпринимателей также это делают, но не таким способом - прямой, как это делал я. Мне прямым способом позволяли мои отношения с ними. Я был вхож в Службу безопасности Украины 24/7. У меня были карточки и я беспрепятственно с автомобилями охраны въезжал на территорию, пропуска были", - рассказал Ваганян.

По словам бизнесмена, взятки для Наумова и Баканова он иногда перевозил собственным вертолетом. В месяц это были миллионы долларов, иногда - 10 миллионов.

В эфире также были продемонстрированы фото, которые предоставил Ваганян.

В частности, деньги, которые, по словам Ваганяна, считал Баканов;

средства на столе у Наумова;

деньги в бронированном авто Баканова.

Ваганян утверждает, что он не единственный бизнесмен, у которого, по его словам, "забрали почти все".

"Я не единственный такой бизнесмен. Я знаю еще много людей, но они почему-то молчат. Некоторых, кто пытался защититься себя, ликвидировали", - говорит предприниматель.

На вопрос, почему Ваганян начал фиксировать все на фото и видео, бизнесмен ответил:

"Я увидел, как себя ведут Наумов и Баканов очень безнаказанно. У меня, видимо, сработал инстинкт самосохранения. Потому, что я понимал, что после определенных событий, которые они совершали поступки по отношению к людям, с которыми они очень давно знакомы, они были для меня опасными. Я понял, что мне надо страховаться. Речь идет о физической, и юридической безопасности... Они дважды хотели меня ликвидировать, было покушение на меня", - сказал бизнесмен, добавив, что расследование ничем не завершилось.

Ваганян уточнил, что это произошло после конфликта, когда его попытались "кинуть".

Торговля санкциями

Также бизнесмен рассказал об использовании санкций СНБО для давления на бизнес. По его словам, в схемах "торговали санкциями" — не только наложением, но и снятием или неналожением.

Отдельный проект Наумова и Баканова, по свидетельству бизнесмена, касался импорта электроники и товаров широкого потребления: игроков заводили через Александра Акста без уплаты налогов.

Сотни миллионов гривен ежемесячно не поступали в бюджет и, по словам Ваганяна, оседали в карманах Акста, Наумова и Баканова.

Когда часть бизнеса отказалась "заходить" в схему, Акст, по утверждению Ваганяна, предложил Наумову использовать санкции СНБО.

"Акста люди подготовили досье на конкурентов, передали Наумову документы "доработали в СБУ" и направили в СНБО", - сказал Ваганян.

На вопрос, понимал ли, Баканов, что происходит, предприниматель ответил:

"Баканова интересовали только средства: ему называли финальный результат — и он соглашался".

Ваганян добавил, что готов сотрудничать с НАБУ и САП: предоставлять информацию и участвовать в следственных действиях.

Сейчас бизнесмен находится за пределами Украины.