2,2 млрд для фирм-'ноунеймов': журналист раскрыл новые скандалы с тендерами ДОТ для ВСУ

Государственный оператор тыла к концу 2024 года провел два тендера для Вооруженных Сил Украины на более 2 миллиардов гривен, победителями в которых были объявлены фирмы с сомнительной основой, одна из которых вообще никогда не участвовала в государственных тендерах и занималась кейтерингом.

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Об этом рассказал журналист-расследователь Игорь Хмурый, отмечает "Стопкор".

По его словам, 12 декабря ДОТ объявил три тендера почти на 75 тысяч бронежилетов (это чуть ли не половина всего годового объема на этот товар). Подаются те же лица ТЕМП, ХЗЗИЗ, УКРТАК и еще две неизвестные компании.

"И здесь начинается какой-то цирк. Ноунейм повсюду обрушивает цену. При этом с вариативностью от 26,6 тыс. до 20,1 тыс. То есть менее 500 долларов за комплект с керамикой 6 класса. Здесь даже ТЕМП, которого называли все это время монополистом из-за традиционно самых низких цен сдал заднюю ", – пишет он.

Хмурый подчеркнул, что в результате буквально 1 января победителем объявляют компанию "Фортеця захисту" с уставным капиталом – 500 грн. До июня она называлась "Кактус лимитед" и занималась переездами и кейтерингом.

"Никакого госзаказа никогда не было. То есть это удачный дебют на 1,6 млрд. Здесь даже один из старых "любимцев" тыловиков ХЗЗИЗ, мягко говоря, удивился и написал в Prozorro – "а где их отчетность и бухгалтерия"? Как выяснилось, эта явная прокладка предоставила письмо, в котором утверждает, что является поставщиком израильской компании. То есть что-то кому-то лишнее отчитываться и подтверждать не надо ", – добавил он.

Второй эпизод рождественского чуда от ДОТ – это фирма "Некстген ЛТД". Схема та же. В тендерах новички, созданные в прошлом году, за КВЭД похожи на мелких строителей. И вдруг в конце ноября меняют руководство, залетают на "елочную распродажу от ДОТ" и безумно демпингуют.

"Как результат – две победы на 75 тыс. комплектов чехлов примерно за 600 млн. Здесь уставный чуть больше – аж 2 млн. Но интересно другое. Сам же ДОТ буквально накануне дисквалифицировал "Некстген ЛТД" из-за отсутствия документов, в том числе и финансовых. И как по "израильской" схеме – здесь разговоры идут о "представителе британцев ", – добавил журналист.

Хмурый подчеркнул, что первое – фактически ДОТ подтвердил, что своими играми с прямыми соглашениями, пролонгациями и другими мутными схемами (о журналисте рассказывал в течение 2024) – он оставил в прошлом году минимум 75 тыс. новых бронежилетов на фронте из-за мутных схем в течение целого года.

"Кто-то вообще ответит за нехватку минимум 75 тыс. новых бронежилетов на фронте из-за мутных схем в течение целого года? Кто ответит, если/когда и эти миллиарды не дадут армии необходимое? Кто может гарантировать, что это все просто жажда наживы, а не что-то большее, что входит в компетенцию разведки, СНБО и СБУ? ", – подытожил он.