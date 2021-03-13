Журналист из ЕС пришел под МИД РФ 'делать предложение' Захаровой и поплатился

Журналист из Болгарии Борис Анзов получил штраф за то, что под зданием МИД России собрался делать предложение официальному представителю Марие Захаровой. Он с ансамблем устроил представление с использованием игрушечного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

"Около здания МИД задержаны 40-летний уроженец Болгарии Борис Анзов, 26-летний уроженец Грузии, 44-летняя уроженка Украины и 20-летняя жительница Подмосковья, которые устроили представление с ансамблем в национальной кавказской одежде и папахах, с игрушечными автоматами, пистолетом-зажигалкой, сувенирными саблями и кнутом. Один из мужчин был на коне", – говорится в сообщении.

В полиции журналист объяснил, что собрался делать Захаровой предложение. На него составили административный протокол за мелкое хулиганство – штраф почти 190 грн. Игрушечное оружие было изъято.

В своем Instagram он написал, что хотел поздравить Захарову с 8 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, болгарский журналист Борис Анзов рассказал о своей безответной любви к России. Также он подарил скандальному спикеру МИД России Марии Захаровой картину в цветах украинского флага, а она похвасталась в сети именным национальным платьем, которое подарил ей болгарский журналист.