На этой неделе я в очередной раз наблюдаю за тем, как разного рода, не приспособленные к критическому мышлению представители нашего общества, создают истеричные волнения, что называется, на ровном месте. В данном случае, речь идёт о намеченной на 16 июня встрече президентов США и России в Женеве и якобы “сливе” Украины в рамках этой встречи.

Мягко говоря, такое умозаключение в нашем информационном пространстве я наблюдаю уже восьмой год подряд, в связи практически с каждой встречей Путина с тем или иным иностранным лидером и не только. Путин встретился с Меркель – Украину сливают. Встретился с Дональдом Трампом – Украину сливают. Встретился с Макроном – Украину сливают. Вот так сливают восьмой год подряд и всё никак слить не могут.

А между тем, именно эти панические и истерические нарративы становятся в информационном потоке наиболее популярными и читабельными, что заставляет всерьёз задуматься в принципе, не столько уже о наличие критического мышления у большинства потребителей подобного информационного фаст-фуда, а мышления как такового.

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Что же до “не только”, то ряд особо одарённых представителей нашего общества умудряется видеть “зраду” даже там, где её фактически нет. Например, 20 мая Энтони Блинкен подтвердил, что против Nord Stream 2 AG не будут вводиться санкции. Из этого тут же выкрутили некую “зраду” о том, что с “Северного потока-2” будут сняты санкции, фактически, по глупости, или специально в манипулятивных целях, но путая компанию Nord Stream 2 с самим трубопроводом “Северный поток-2”.

Когда же практически в тот же день были введены дополнительные санкции против четырех судов и четырех юридических лиц из России, участвующих в проекте "Северный поток-2", в частности: "Академика Черского", "Владислава Стрижова", "Балтийского исследователя" и "Юрия Топчева". Юридические лица — возможные фигуранты "черного списка" — это "Коксохимтранс", "Мортранссервис", Морская спасательная служба, Самарский теплоэнергетический имущественный фонд, что полностью нивелировало ранее вибрирующую “зраду”, по этому поводу у адептов “зради” не было никаких комментариев.

Собственно, это сравнительно небольшое вступление было нужно для того, чтобы обрисовать нынешнюю ситуацию вокруг встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. В рамках которой, по версии не меняющихся в своей ипостаси Ванг-паникёрш, Украину сольют. Удивительным образом, первый в истории США президент, открыто назвавший Владимира Путина убийцей, поддерживающий политику санкций и ограничений в отношении России, будет в Женеве сливать Украину. Даже в этой плоскости степень абсурдности просто фонтанирует. Но, что если от неё абстрагироваться?

Во-первых, идея о встречи между президентами США и России возникла на фоне обострения ситуации у границ России и Украины, а так же на черноморско-азовском плацдарме. Россия неконтролируемо и массово стягивала свои войска к украинским границам, фактически привлекая к себе внимание мирового сообщества в классических традициях питерской гоп-культуры.

Что же, привлекли и теперь разведывательная авиация стран НАТО постоянно дежурит у российских границ.

Вместе с тем, сейчас в США проводится целый комплекс следственных действий в отношении вмешательства России в президентские выборы США в 2020 году, регулярные хакерские атаки в отношении американских компаний (SolarWinds) и т.д. Фактически, в ближайшие годы ковровая бомбардировка России санкционными мерами как была, так и будет продолжаться.

И как в данном контексте не вспомнить встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, после каждой из которых, преподносившихся российской пропагандой как “победа” внешней политики РФ, против РФ вводились новые пакеты санкций.

Так собственно, президент США будет встречаться с убийцей для того, чтобы ему слить кого-то из своих союзников? А Украина это в первую очередь союзник, как США, так и ЕС на восточноевропейском плацдарме.

На мой взгляд, такая мысль могла прийти в голову только тому, кому выгодно сеять в обществе непонимание и подстёгивать уровень стресса и без того крайне высокий у наших граждан. А вот тот факт, что встреча Байдена и Путина будет носить в большей своей степени ультимативный характер, что в условиях вне стен комфортного бункера в Ново-Огарёво, поставит президента России в крайне невыгодное и неудобное положение, почему-то все адепты “зради” как-то умалчивают.

У Джо Байдена на сегодняшний день есть все возможности поставить точку в истории бесконечного путинского правления. И в Кремле это прекрасно понимают, ведь экономическая деградация страны уже привела к её феодализации, с властью президента носящей с середины 2020 года исключительно номинальный характер, при максимуме приложенных усилий преобразовать её в абсолютную, посредством надругательства над Конституцией.

Но абсолютной власти у Путина уже нет, равно как и нет авторитета в мире, кроме как в кучке стран-изгоев, практически в каждой из которых размещён военный контингент ВС РФ. И, это довольно неплохое сравнение на самом деле. Ведь под Дэйр-эз-Зором, этот контингент в считанные часы был покрошен в капусту, равно как и экономику России в считанные годы обвалили до уровня выживания режима на благосостоянии граждан и остервенелом обворовывании того немного, что ещё осталось у страны.

Что станет контрольным выстрелом? Отключение от SWIFT? Санкции в отношении Госдолга? Выбор на самом деле велик. В любом случае, каждая из этих мер, это как эвтаназия, а сама встреча в Женеве – обязательный приём у доктора перед самой эвтаназией.

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