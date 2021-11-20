Железняк ответил на обвинения бывших членов 'Голоса' в растрате бюджетных денег

Глава парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк прокомментировал заявления бывшего однопартийца Ярослава Юрчишина, обвинившего его в растрате 1млн грн из государственного бюджета. Парламентарий указал, что подобные обвинения достаточно легко опровергнуть, поскольку они лишены хронологической логики.

Об этом Железняк дал свои пояснения в комментарии изданию "Радио Свобода". Так, нардеп заметил, что слова Юрчишина якобы описывают ситуацию текущего года, а все реальные замечания со стороны Национального агентства по предотвращению коррупции к финотчетности "Голоса" относятся ко второму кварталу 2020.

Отметим, что Юрчишин в своей публикации на Facebook от 19 ноября указал, что НАПК остановила финансирование партии из-за оплаты услуг ФОПов, которые якобы по заказу Железняка распространяли фейки о руководительнице депутатского объединения "Справедливость" Александре Устиновой, также вышедшей из "Голоса".

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"Я не помню ни одной дезинформации или вообще хоть чего-нибудь, что бы писали об Устиновой за указанный Юрчишиным период. Мы все тогда были большой дружной семьей. Поэтому связать одно с другим – это достаточно алогично, глупо и очень легко опровергнуть", – указал Железняк, призвав своих оппонентов по возможности прислать ему какой-нибудь материал, очерняющий его бывшую коллегу, написанный в первой половине 2020 года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, НАПК сняло запрет на государственное финансирование партии "Голос" после процесса судебных разбирательств.