Жданов: ресурс Путина исчерпан, Украина готовит мощное контрнаступление. Интервью

Глава страны-агрессора России Владимир Путин полностью исчерпал наступательный потенциал в Украине. Пополнить резерв будет крайне проблематично. Перелом в войне еще не наступил, но Украина уже готовит контрнаступление. Отныне речь не идет об отдельных территориях, теперь освобождать нужно всю страну, включая Донбасс и Крым.

Ни один из украинских городов, включая Киев, Харьков, Херсон, Сумы, уже не рискует повторить судьбу Мариуполя, который был окружен. Путин никогда не пойдет на капитуляцию, но его может снести собственное окружение.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов.

– Можно ли сказать, что в войне наступил перелом? Куда движется процесс?

– Нет, еще нельзя сказать, что наступил перелом, но можно сказать, что наступательный потенциал российской группировки на нашей территории исчерпан практически полностью.

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Теперь нам надо начинать второй этап оборонительной операции по подготовке к контрнаступлению и восстановлению наших границ.

Но эта неделя будет еще довольно тяжелая в плане оборонительных боев и подготовку к перелому ситуации для контрнаступления.

– Достаточно ли у нас сил для контрнаступления, для освобождения оккупированных территорий?

– Думаю, что да. Пока мы видим маневренную оборону со стороны ВСУ, изматываем противника, но подготовки к массированному наступлению мы еще не видели. Как я понимаю, Генеральный штаб не будет использовать основную ударную силу, пока они не будут уверены в том, что мы будем иметь успех.

– Предусматриваем ли это контрнаступление освобождение также оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, Крыма?

– Тут надо говорить уже не о Донбассе, не о Крыме, а об общенациональной освободительной войне. Пока дипломаты не нашли общий язык и не сели за стол переговоров на наших условиях, до тех пор основной остается силовая операция по освобождению наших территорий.

Важно понимать: если мы остановимся где-то на Донбассе, перед этими самопровозглашенными республиками и не пойдем дальше в Крым, то мы не закончим войну, мы ее просто отложим как в 2015 году.

Вспомните начало войны в 2014 году. Оно было кровавым, тяжелым. Теперь посмотрите на текущую вторую волну войны – это полноценный конфликт. Поверьте, третья волна войны Путина будет намного страшнее. Поэтому откладывать ни в коем случае нельзя.

Мы должны освободить всю территорию Украины.

– Есть для Путина возможность пополнить резерв, который как вы говорите, уже исчерпан?

– Только наемниками. Это единственное окно, которое у него осталось. И то, если они успеют навербовать. Потому что, по некоторым источникам, Путин уже неделю ходит с указом и никак не может решиться на то, чтобы объявить военное положение в России.

– Что его останавливает от этого шага?

– Это может спровоцировать социальный взрыв. Дело в том, что, объявив мобилизацию, Путин фактически признает поражение российской армии в Украине.

Ему нечего предъявить обществу. В России уже несколько дней подряд Путину докладывают, что "Херсон взят". А Херсон до конца не взят. Поэтому они боятся.

Есть информация, что вербовщики дошли уже до Китая, они готовы вербовать даже китайских добровольцев, чтобы те воевали в Украине.

– Как насчет резерва Беларуси и других стран-сателлитов путинской России?

– Насколько я знаю, официально Казахстан отказался давать войска. Может, он даст войска под чужим флагом. Хотя Токаев вряд ли будет спасать Россию. Таджикистан согласился дать войска, но эта информация заглохла, дальнейшего продвижения нет. Но они будут ехать в Украину, как минимум, три недели – пока погрузятся, пока доедут, пока разгрузятся.

А с Беларусью – Лукашенко, как всегда, оказался хитрее всех. Сначала он тянул время до референдума, а теперь по итогам референдума он тянет время до 15 марта, а 15 марта вступает в силу новая Конституция, и главным решающим органом становится Народное собрание. Но его еще надо сформировать. Потом будут вносить этот вопрос и голосовать, участвовать Беларуси в войне или нет. Внутренняя ситуация там тоже очень плохая, потому что беларусы не настроены воевать в Украине.

Для Лукашенко пока еще остается окно Овертона избежать Гааги. Скорее всего, он будет прикрываться тем, что Путин насильно оставил войска после учений, фактически оккупировал Беларусь и применяет свое вооружение с территории Беларуси.

У него есть шанс убедить в этом мировое сообщество после окончания войны. Но если Беларусь двинет свои войска, он становится стопроцентным соучастником Путина.

– Каковы ваши прогнозы относительно украинских городов, которые ощущают на себе наибольший удар – Харьков, Киев, Херсон, Сумы, Охтырка, Николаев? Есть ли опасность, что еще какой-то город может оказаться в окружении, как Мариуполь? В какой перспективе эти города смогут вернуться к обычной жизни?

– Думаю, вряд ли в ближайшей перспективе какой-то из городов может оказаться в ситуации, в которой оказался Мариуполь. Потому что, как я говорил, наступательный потенциал российской группировки исчерпан практически полностью.

Поэтому о продвижении противника вглубь можно уже не говорить, хотя есть еще попытки направить отдельные колонны вглубь Украины. Но их очень быстро купируют.

А то, что касается продвижения наших войск, начала контрнаступательных действий ВСУ – думаю, об этом надо будет поговорить через недельку в лучшем случае.

– Может ли Путин сугубо теоретически пойти на капитуляцию?

– Нет. И в принципе я не верю в переговорный процесс, пока Путин находится у руля власти в России. Они не пойдут на переговоры на наших условиях. Будут консультации, будут выдвигаться требования, но Путин не может пойти на этот шаг.

– Значит, мы просто своими силами освободим наши территории, а Путин останется при своем мнении?

– Окружение Путина может снести, и тогда они с чистого листа могут договариваться с Западом и с нами по итогам войны.

Но в любом случае президент Зеленский абсолютно прав, что переговоры должны начинаться с безусловного условия – полного вывода российских войск с территории Украины, включая Донбасс и Крым.