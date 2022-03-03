Жданов оценил вероятность применения ядерного оружия Россией и рассказал, куда может целиться Путин

После провала плана по захвату Украины за несколько дней в Кремле с высокой долей вероятности могут решиться нанести ядерный удар. И переживать по этому поводу больше всего следует странам Запада.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный эксперт Олег Жданов.

Он отметил, что путинская армия "уже перешла все границы здравого смысла".

"Никто не будет загрязнять территорию, которую он хочет захватить. А именно такая главная цель у Путина – это захват Украины", – сказал Жданов, объясняя, почему считает, что целью ядерного удара в случае принятия решения о его нанесении будет не наша страна.

Видео дня

Он также описал цепочку запуска ядерных боеголовок.

Прежде всего, президент страны, имеющей ядерное вооружение добавляет коды для запуска ракеты в "тайный чемодан". Команда следует по цепи системы управления войсками - и в кратчайшие сроки поступает к пусковой установке. Операторы стартовой батареи (пусковой установки) сверяют коды. Если они совпадают - вводятся координаты цели и нажимается кнопка "пуск".

Поскольку цепочка следования команд от президента до пусковой установки слишком коротка - прервать цепь управления по передаче кодов чрезвычайно сложно, уверяет Жданов.

В случае введения военного положения в стране президент единолично принимает решение о применении ядерного оружия.

Жданов предполагает, что вероятность применения ядерного оружия Путиным высока, но скорее всего, может быть нанесен превентивный одиночный ядерный удар - к примеру, по объекту в акватории мирового океана, где находится военно-морская база НАТО.

"Если и будет принято решение, то удар будут наносить именно по НАТО, чтобы Северноатлантический альянс отступил. Если НАТО примет решение нанести ответный удар – то это может закончиться просто обменом ударов. Если нет – то мир на грани ядерной катастрофы", – убежден Жданов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 27 февраля Путин приказал перевести ядерные силы в "особый режим боевого дежурства", вспомнив при этом про "нелегитимные санкции" в отношении России со стороны Запада и о "неонацистах", якобы захвативших Украину. США пообещали ответить на ядерные угрозы Путина "сильнейшим образом".