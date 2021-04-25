Зеленскому не нужно ехать на поклон к Путину, – Кравчук
Президент Украины Владимир Зеленский не должен принимать предложение главы РФ Владимира Путина, который пригласил его на переговоры в Москву.
Такое мнение высказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук в эфире программы "Взгляд с Банковой" на телеканале "Дом"(чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
По его словам, Зеленский не должен соглашаться ехать "на поклон к Путину", когда Россия ведет войну с Украиной.
"Ехать сегодня туда Зеленскому в период войны с Россией, это что значит, на поклон ехать к Путину? Тот, кто это предлагал, наверное, не очень соображает, что происходит сегодня на Донбассе, в Крыму, он живет какими-то идеями сказочного мира. Давайте прекратим войну, а все остальное начнем решать продуктивно и по закону. Никто со стороны Украины не будет нарушать закон и нарушать мир", – сказал Кравчук.
Он добавил, что главное задание Зеленского – закончить войну.
"Зачем Зеленскому ехать в Москву? Что он должен решать? Сегодня главный вопрос, который он должен решать, – это его программная цель, с которой он баллотировался в президенты, и он придерживается этой позиции, это обеспечить мир на Донбассе, прекратить войну, прекратить убийства. 15 тысяч людей уже убиты со стороны Украины на Донбассе", – сказал политик.
По мнению Кравчука, разговоры российской власти, в том числе и Путина, что они беспокоятся о русскоязычных людях, – это глубокая фальшь.
Как сообщал OBOZREVATEL:
вечером 20 апреля Зеленский записал видеоролик, в котором на русском языке обратился к Путину и предложил ему встретиться на украинском Донбассе, где идет война.
В России остро отреагировали на "приглашение". Кроме этого, в Кремле заявили, что доложили своему лидеру о такой идее.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что тот сам даст ответ на предложение украинского коллеги, "если сочтет нужным".
Вскоре Путин заявил, что готов пообщаться с Зеленским не на Донбассе, а в Москве. После этого главари "Л/ДНР" захотели встретиться с президентом Украины на Донбассе.
У Зеленского ответили, что "реакция главы государства обязательно будет".