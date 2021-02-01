Зеленский заявил, что не считает Китай угрозой, несмотря на введенные санкции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает Китай серьезной геополитической угрозой. При этом несколько дней назад он ввел санкции против китайских инвесторов "Мотор Сичи".

Об этом Зеленский сказал в интервью программе Axios на американском телеканале HBO. Ранее такие же санкции ввели в США.

"Я не могу с этим согласиться, потому что в Украине мы этого не чувствуем (угрозы из Китая – ред.). Мы знаем, что в Украине есть инвесторы из США, но в то же время у нас есть инвесторы из Китая. Я считаю, что независимо от нации, национальности, если люди, бизнес, конкретная страна относятся к вам с уважением, уважая ваш народ и границы, то они могут присутствовать в вашей стране", – подчеркнул президент.

Он добавил, что не позволит Китаю или кому-либо другому покупать контрольный пакет акций "Мотор Сичи".

"Никогда. Не при мне. Я здесь не на всю жизнь, но при моем президентстве точно нет", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против четырех компаний и одного физического лица, принимавших участие в сделках по покупке акций компании "Мотор Сич".

Ограничительные меры вводятся на три года. Они предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет на транзит через территорию Украины, предотвращение вывода капитала из Украины и запрет на операции с ценными бумагами.