Зеленский заявил Байдену, что вступление Украины в НАТО должно иметь конкретную дату

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом подчеркнул важность вступления государства в НАТО. По его убеждению, это должен быть не просто намерениями, а иметь конкретную дату.

Об итогах разговора лидеров двух стран рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак, передает пресс-служба. По его словам, на переговорах было отмечено, что получение Украиной ПДЧ должно имеет иметь конкретную дату.

Президент Украины подчеркнул: время заявлений и деклараций о намерениях должно остаться в прошлом.

"Не может быть сомнений в том, что Украина по своему ценностному фундаменту является неотъемлемой частью Европы. Сейчас, в новой ситуации в Европе, нужен именно логистический план вступления Украины в Альянс в ближайшем будущем. НАТО для нашего государства – это способ максимальной защиты", – было отмечено на переговорах.

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В ОП объяснили, что движение Украины в НАТО – это также возможность достичь предпосылок для установления мира на Донбассе, о чем также шла речь во время разговора Зеленского и Байдена.

"Владимир Зеленский назвал причины периодической эскалации этого противостояния российской стороной. Сообщил о количестве и характере обстрелов, осуществляемых с неподконтрольной территории. А также подробно проинформировал о реальном количестве российских войск, сконцентрированных у наших границ, и тех, что были передислоцированы в места их постоянного расположения", – рассказали в ОП.

Отметим, разговор состоялся накануне встречи Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Она запланирована на 16 июня. Глава американского государства заверил, что будет отстаивать суверенитет Украины и намерен выложить Путину план США на случай "пагубных действий" России.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Зеленский заявил, что Украина должна как можно скорее вступить в НАТО, ведь на кону безопасность нашей страны. По его словам, Альянс должен принять решение об этом немедленно.