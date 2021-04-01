Зеленский возглавил рейтинг доверия к политикам, о Разумкове не слышали почти треть украинцев – опрос

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил рейтинг доверия к политикам среди украинцев.

Как говорится в опросе социологической группы "Рейтинг", Зеленскому доверяют 46% опрошенных, не доверяют – 51% (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте до конца страницы).

В динамике наибольший уровень доверия к Зеленскому был зафиксирован в сентябре 2019 года. Тогда ему доверяли 76% украинцев, не доверяли – только 14%.

В то же время мэру Киеву Виталию Кличко доверяют 33% респондентов, не доверяют – 54%; экс-премьеру Владимиру Гройсману доверяют – 32%, не доверяют – 58%; председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют – 31%, не доверяют – 36%.

Кроме того, больше всего опрошенных (29%) отметили, что никогда не слышали о Разумкове.

Лидеру "Батьківщини" Юлии Тимошенко доверяют 29% украинцев, не доверяют – 69%; пятому президенту Украины Петру Порошенко доверяют – 23%, не доверяют – 75%; лидеру партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко доверяют – 23%, не доверяют – 58%, не знают его – 15%.

В то же время бывшему премьеру Арсению Яценюку доверяют – 22%, не доверяют – 74%; министру внутренних дел Арсену Авакову доверяют – 22%, не доверяют – 68%; нынешнему премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют – 16%, не доверяют – 51%, не слышали о таком – 27%.

Еще одному из лидеров ОПЗЖ Виктору Медведчуку доверяют – 15%, не доверяют – 74%, не знают его – 9%.

Опрос провели с 26-28 марта на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров 2500 респондентов. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Погрешность репрезентативности – не более 2%.

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Как сообщал OBOZREVATEL, если бы выборы президента в Украине состоялись в ближайшее время, то Зеленского на них поддержали бы 24% из тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.