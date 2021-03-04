Зеленский ветировал закон об обличителях коррупционеров

Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей".

По словам гаранта, в документе не прописан механизм защиты данных обличителей, а государство должно защищать борцов с коррупцией. Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

В частности, замечания главы государства по закону касаются функционирования Единого портала сообщений обличителей – базы данных, в которую будут вносить после сообщения обличителями информацию о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также о лицах, имеющих статус обличителей, в частности их персональные данные.

Президент отметил, что в документе не определен порядок защиты данных обличителей, а также случаи, основания и круг лиц, которым будет предоставляться к ним доступ. Тогда как закон лишь определяет, что Единый портал гарантирует соблюдение условий конфиденциальности и анонимности, и то, что владельцем и ответственным за его администрирование является Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

"Вето применено из-за предложения вносить обличителей в Единый реестр, но не предусмотрено никакой защиты прав обличителей. Мы должны защитить обличителей, изменить подход с точки зрения их безопасности, как в цивилизованных странах", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей" был принят 4 февраля. Его поддержали 253 нардепа.