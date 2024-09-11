Зеленский в Киеве встретился с Блинкеном и Лемми: о чем договорились. Фото и видео

Как и было анонсировано ранее, в Украину вместе прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и госсекретарь по иностранным делам Великобритании Дэвид Лемми. Президент Украины Владимир Зеленский уже провел совместную встречу с уважаемыми гостями.

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Об этом сообщили глава государства и его аппарат. Президент показал видео встречи, а в его Офисе подробно рассказали, о чем именно общались стороны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее считалось, что Блинкен и Лемми едут к Зеленскому, чтобы дать разрешение на использование американского и британского дальнобойного оружия по целям на территории страны-агрессора. Но было ли предоставлено такое разрешение, официально у Зеленского не сообщили.

В частности, отмечается, что президент проинформировал Блинкена и Лемми о ситуации на передовой и первоочередных нуждах Сил обороны.

"Отдельно он отметил, что для Украины важно как можно быстрее получить разрешение на применение дальнобойного оружия, предоставленного США и другими партнерами", – отметили в ОП.

Также во время встречи обсудили перспективы сотрудничества в сфере ОПК в рамках подписанных двусторонних договоров безопасности. На этот счет президент заявил, что "акцент должен быть на совместном производстве на территории Украины".

Владимир Зеленский и Дэвид Лемми обсудили реализацию соглашения о безопасности и согласовали дальнейшие шаги по заключению нового двустороннего соглашения. Отдельное внимание во время встречи было уделено подготовке ко второму Саммиту мира.

В частности, стороны обсудили предстоящие контакты в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в этом месяце, а также скоординировали подходы к проведению совместных мероприятий на полях сессии Генассамблеи.

Зеленский поблагодарил Энтони Блинкена и Дэвида Лемми за принятый очередной санкционный пакет против Ирана (в связи с поставкой иранцами ракет России) и новый оборонный пакет, объявленный во время заседания в формате "Рамштайн" на прошлой неделе.

Напомним, ранее ряд экспертов заявил, что предоставляя Украине оружие и одновременно ограничивая его в использовании, США практически связывают Киеву руки и помогают Путину. Если же президент Джо Байден действительно хочет помочь Украине завершить войну, развязанную Россией, он должен перестать колебаться и в конечном счете позволить украинским военным бить американским оружием по целям на территории страны-агрессорки РФ.

Глава Пентагона Ллойд Остин по итогам последнего "Рамштайна" заявил, что российские кафиры передислоцировали авиацию, применяемую для ударов авиационными бомбами по Украине, за пределы радиуса поражения ракетами ATACMS. Именно поэтому вместо того, чтобы предоставить Украине разрешение избивать вглубь страны-агрессора, США сосредоточены на помощи Украине быть более эффективной.

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