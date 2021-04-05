Зеленский уточнил, зачем отправился в Катар

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Катар для переговоров с руководством страны для дальнейшего партнерства.

Об этом глава государства рассказал в интервью местным СМИ, передает пресс-служба Офиса президента. Гарант проведет переговоры с Эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел Катара шейхом Халидом бин Халифой Аль Тани.

"Я считаю, что поддержка высокой динамики политического диалога на высшем уровне между нашими странами является важной составляющей дальнейшего развития взаимовыгодного партнерства. Высоко ценю усилия Катара, который буквально на глазах обеспечил себе достойное место среди наиболее развитых государств мира", – рассказал Зеленский.

По его словам, Украина и Катар за последние годы активизировали сотрудничество между странами.

"Однако знаю, что потенциал нашего партнерства значительно больше. Поэтому убежден, что мой визит в Катар предоставит дополнительный импульс углублению дружественных украинского-катарских отношений", – отметил он.

Президент добавил, что его визит произошел накануне 28-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Катаром.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди прибыли с официальным визитом в Катар.