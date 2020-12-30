Зеленский рассмотрит стратегию развития судебной системы на пять лет: что предусматривает

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит Стратегию устойчивого развития судебной системы на 2021-2025 годы.

Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, соответствующий документ был разработан комиссией по вопросам правовой реформы, экспертами, представителями Верховного Суда и Высшего совета правосудия.

Как отметил председатель Комиссии по вопросам правовой реформы Сергей Ионушас, Стратегия предлагает пути решения пяти основных блоков вопросов, связанных с реформированием системы правосудия.

Первый блок касается улучшения механизмов доступа граждан к правосудию.

"Для этого предлагается провести аудит системы местных судов, по результатам которого просмотреть их сеть с учетом административно-территориальной реформы, экономической обоснованности и спроса на судебные услуги", – говорится в сообщении.

Второй блок вопросов предполагает совершенствование процесса судопроизводства. В частности, предлагается введение института суда присяжных, внедрение механизма пересмотра приговоров в отношении лиц, осужденных к пожизненному или иному длительному лишению свободы, введение института жалобы на несоблюдение разумных сроков рассмотрения дел в судах и в дальнейшем – института выплат за счет бюджета компенсаций участникам судебного процесса за нарушение сроков. Отдельно указывается на необходимость скорейшего развития электронного судопроизводства.

Кроме того, как сказано в сообщении, отдельный блок вопросов связан с деятельностью Верховного суда. В стратегии предусматривается совершенствование института образцового дела и введение института пилотного решения Верховного суда; совершенствования порядка обращения Верховного суда в Европейский суд по правам человека для запроса консультативных заключений по принципиальным вопросам. Также в документе предлагается решить вопрос о статусе судей высших судов, прекративших деятельность.

К тому же, в стратегии выделены вопросы укрепления судебной независимости и подотчетности. Зеленскому предлагают оптимизировать систему органов судебной власти путем создания автономных кадрового и дисциплинарного органов; усовершенствовать механизм проверки добропорядочности членов органов судейского управления, в частности с возможным привлечением международных экспертов.

"Предлагается также реорганизация Государственной судебной администрации, регламентация механизма мониторинга для оценки и контроля деятельности судов без вмешательства в сферу управления правосудием, разработка и принятие закона о публичной службе в системе правосудия и т.д.", – отметили в ОП.

Вопрос обеспечения судейской карьеры и ответственности судей рассматривается отдельно. В частности, комиссия предлагает усовершенствовать квалификационные требования и процедуры отбора кандидатов на должность судьи местного суда.

"Предлагается: последовательность подходов в дисциплинарной практике по аналогичным нарушениям с одновременным совершенствованием процедурных гарантий судьи в дисциплинарном производстве, восстановление института ответственности судей за вынесение заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления и другие мероприятия", – сказано в документе.