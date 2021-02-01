Зеленский рассказал, будет ли сотрудничать со следствием в делах Джулиани и Байдена

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина имеет "правильный и продуктивный настрой" относительно федерального расследования дел личного адвоката экс-президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани и сына нынешнего президента Джо Байдена – Хантера.

Как отметил глава государства в интервью программе Axios, он готов сотрудничать с США в этом направлении, сообщает пресс-служба Офиса президента. "Нам важно получить правду", подчеркнул Зеленский.

Таким образом он ответил на вопрос журналиста, будет ли сотрудничать Украина с федеральным следствием США в расследовании связей Джулиани с российскими агентами в Украине, в частности Андреем Деркачем, а также в деле Байдена в связи с его деятельностью в Украине.

По словам украинского президента, он готов "помогать Соединенным Штатам получить правду и результат в этом деле (Джулиани, – ред.), потому что для нас самих это очень важно".

Что касается дела Байдена, Зеленский сказал так:

"Я не могу помогать расследованию. Мы можем быть открытыми, предоставлять ту информацию, которая у нас есть. То есть проблем нет, когда уголовные органы, прокуратура или другие органы любых стран могут сотрудничать друг с другом. И я считаю, что это нормально".

Ранее стало известно, США ввели санкции против граждан Украины, среди которых нардеп Александр Дубинский, бывший военный прокурор Константин Кулик и экс-нардеп Александр Онищенко, а также ряда информационных ресурсов из-за вмешательства в их выборы.

В американском министерстве финансов пояснили, что украинские граждане и организации стали частью "связанной с Россией сети влияния, которая имеет отношение к Деркачу".

Напомним, что Минфин США в сентябре 2020 года ввел персональные санкции против внефракционного нардепа Деркача и трех россиян за вмешательство в американские выборы в 2020 году.

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