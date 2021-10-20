Зеленский проверил, как 'Большая стройка' вдохнула новую жизнь в центр Канева

С достроенным в рамках программы "Большая стройка"Шевченковским культурным центром в Каневе в рамках рабочей поездки в Черкасскую область ознакомились инициатор инфраструктурной программы Президент Владимир Зеленский и Первая Леди Украины Елена Зеленская.

Культурный центр, получивший название Шевченко HUB, был достроен всего за 5 месяцев 2021 года, вместо 36 лет, в течение которых он оставался в статусе долгостроя.

"36 лет! Целых 36 лет в Каневе не могли достроить Шевченковский культурный центр. За это время на карте мира появлялись с нуля огромные современные города. А в Каневе не могли достроить Шевченковский центр. Президенты лично обещали достроить. Но он все так и стояло", - написал в Facebook заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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После присоединения Шевченко HUB к президентской программе "Большая стройка" для завершения работ потребовалось только 5 месяцев. Было достроено не только здание самого Центра, но и благоустроена прилегающая территория. Здесь в течение месяца были оборудованы сквер, детская площадка и локации для занятий спортом.

Сейчас на центральных улицах Канева в рамках "Большой стройки" продолжается капитальный ремонт, после завершения которого весь центр города будет полностью обновлен.

Как рассказал глава Черкасской ОГА Александр Скичко, во время работ по достройке Шевченко HUB преследовалась цель сделать из него современное общественное пространство вместо одного концертного зала для нескольких торжественных мероприятий.

Сегодня в Шевченко HUB располагаются, в частности, школа искусств на 19 аудиторий и выставочный зал. Во время посещения Центра Президентом и Первой Леди здесь проходила выставка вышиванок и рушников конца ХІХ-начала XX веков.

Новый зрительный зал на 700 мест в Шевченко HUB оборудовали современной аудиовизуальной аппаратурой.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что построение качественной инфраструктуры в ходе "Большой стройки" является ярким свидетельством реального отношения государства к своим гражданам.