Зеленский – про вето на закон о лжи в декларациях: это не то, что я обещал украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский наложит вето на законопроект об уголовной ответственности за ложь в электронных декларациях. По словам главы государства, это не то, чего ожидают украинцы.

Об этом сообщает сайт президента. Законопроект №4651, который приняли депутаты Верховной Рады 3 июня, по убеждению Зеленского, позволит чиновникам скрывать свои доходы.

В Офисе президента заявили, что глава государства "не допустит изменения подходов к декларированию и ослабление уголовной ответственности".

"Я не допущу уничтожения или ослабления электронного декларирования чиновников. Подписание закона в проголосованном в Верховной Раде виде невозможно. Это не то, чего ожидают украинцы, и не то, что им обещал я, внеся этот законопроект на рассмотрение парламента. Мы должны установить пропорциональное и справедливое наказание за правонарушения, связанные с декларированием", – подчеркнул Зеленский.

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Как отметили в ОП, инициированный президентом законопроект приняли в таком виде, который ослабляет систему декларирования и наказание за уголовные правонарушения в этой сфере. В частности, он позволит чиновникам не раскрывать имущество, которым владеют или пользуются их родственники, если те не предоставляют о нем информацию.

Кроме того, как сказано в сообщении, закон позволяет наказывать чиновников за умышленное непредставление декларации только ограничением свободы. Глава государства же утверждает, что нарушителей должны наказывать лишением свободы.

"Система электронного декларирования была требованием Европейского Союза для введения безвизового режима с Украиной. До сих пор проводится мониторинг этих обязательств, поэтому я не могу поставить под угрозу одно из главных достижений на пути к интеграции с ЕС – безвизовый режим", – заявил Зеленский.

Он отметил: уголовная ответственность за непредставление декларации и внесение в нее заведомо недостоверных сведений должна быть достаточно суровой и предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы. Коррупционеры должны понести ответственность по закону, добавил глава государства.

Напомним: депутаты Верховной Рады поддержали законопроект №4651 об усилении уголовной ответственности за ложь в декларациях. Механизм предусматривает, что украинских чиновников смогут лишить свободы на 2 года за подачу недостоверной информации (в том числе и ошибку). Подробнее о нововведениях – читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский ветировал закон №4535 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост", который якобы размывает критерии политической нейтральности судей Конституционного суда.