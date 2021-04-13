Зеленский предложил Раде безотлагательно ликвидировать Окружной админсуд Киева
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева".
Как сообщается на сайте главы государства, суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в парламент президент Украины после консультаций с Высшим советом правосудия.
Зеленский отметил, что в демократическом обществе уважение и доверие к суду должны быть безусловными, но там, где умирает доверие, заканчивается и демократия.
"ОАСК имел достаточно времени, чтобы одуматься, посмотреть на себя в зеркало и найти там простые вещи, которые так ищут в нем общество и государство, – справедливость, беспристрастность и честность. Вместо этого видим очередные скандалы с "пленками", коррупцию связанных лиц с забитыми деньгами сейфами и многочисленные сомнительные решения. Доверие к Окружному административному суду Киева потеряно", – подчеркнул он.
По словам президента, старая, неэффективная судебная система не способна обеспечить запрос украинцев на справедливость.
"Суд так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости. Достаточно сейфов, набитых миллионами наличных, у связанных с руководством суда лиц или ожидания очередных записей скандальных разговоров из кабинетов судей, которые думают, что перевешивают все в нашей стране. Суд, одним решением которого может быть поставлен крест на любом достижении государства, любой реформе, будет ликвидирован. Воспринимайте это как сигнал к любому суду, предавшему уважение к закону", – прокомментировал Зеленский.
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 апреля НАБУ задержало родного брата главы ОАСК Павла Вовка Юрия Зонтова при попытке получить 100 тысяч долларов взятки.
Украинский журналист Юрий Бутусов раскрыл детали схемы получения взяток, которую, по его словам, организовал сам Вовк.
При обыске у двух адвокатов нашли большую сумму наличных денег в валюте.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении пойманным на взятке.