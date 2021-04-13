Зеленский предложил Раде безотлагательно ликвидировать Окружной админсуд Киева

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева".

Как сообщается на сайте главы государства, суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в парламент президент Украины после консультаций с Высшим советом правосудия.

Зеленский отметил, что в демократическом обществе уважение и доверие к суду должны быть безусловными, но там, где умирает доверие, заканчивается и демократия.

"ОАСК имел достаточно времени, чтобы одуматься, посмотреть на себя в зеркало и найти там простые вещи, которые так ищут в нем общество и государство, – справедливость, беспристрастность и честность. Вместо этого видим очередные скандалы с "пленками", коррупцию связанных лиц с забитыми деньгами сейфами и многочисленные сомнительные решения. Доверие к Окружному административному суду Киева потеряно", – подчеркнул он.

По словам президента, старая, неэффективная судебная система не способна обеспечить запрос украинцев на справедливость.

"Суд так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости. Достаточно сейфов, набитых миллионами наличных, у связанных с руководством суда лиц или ожидания очередных записей скандальных разговоров из кабинетов судей, которые думают, что перевешивают все в нашей стране. Суд, одним решением которого может быть поставлен крест на любом достижении государства, любой реформе, будет ликвидирован. Воспринимайте это как сигнал к любому суду, предавшему уважение к закону", – прокомментировал Зеленский.

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