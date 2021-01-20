Зеленский потребовал от Разумкова и Шмигаля не допустить коррупции при изменениях в сфере публичных закупок

Президент Украины Владимир Зеленский призвал главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова и премьер-министра Дениса Шмыгаля не допустить, чтобы изменения в законодательство о публичных закупках привели к коррупции.

Об этом говорится в его письмах, которые глава государства направил главам парламента и правительства, сообщается на сайте Офиса президента. В них Зеленский обратил внимание, что сейчас есть множество опасных законодательных инициатив.

В частности, речь идет о проектах, которые предусматривают выведение из-под действия закона "О публичных закупках" или его отдельных положений приобретение товаров и услуг в разных сферах.

По мнению президента, это противоречит основной цели закона и может создать почву для проявления коррупции, что скажется на отношениях Украины с международными партнерами, в частности, с финансовыми организациями.

"На сегодняшний день основные положения закона соответствуют правилам совершения публичных закупок, установленных директивами ЕС. Все изменения, которые будут вноситься, не должны противоречить европейскому законодательству в сфере закупок", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что подходить к новым законодательным инициативам в этой сфере следует взвешено и с учетом международных обязательств Украины.

Ранее глава редакционного совета OBOZREVATEL и президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский напомнил, что в марте в разгар пандемии коронавируса все закупки для больниц разрешили проводить без системы ProZorro. Однако сейчас, отмечает он, когда закупки можно планировать заранее, о законе почему-то "забыли".