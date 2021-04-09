Зеленский показал фото из Авдеевки на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский показал фото из зоны боевых действий на Донбассе, куда он отправился из-за обострения на фронте. Так, утром 9 апреля глава государства находился в Авдеевке Донецкой области.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram. Судя по селфи, опубликованному около 7:40 утра, Зеленский пошел заняться спортом на брусьях в промышленной зоне города (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Президент пожелал украинцам в социальной сети доброго утра. Для раннего занятия Зеленский выбрыл черный спортивный костюм.

"Авдеевка. Промка. Брусья. Добрий ранок!" – говорится под фото.

Напомним, что 8 апреля Зеленский отправился с рабочей поездкой на Донбасс. Он посетил передовые позиции, где оккупанты постоянно нарушают режим прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники.

Владимир Зеленский в Авдеевке. zelenskiy_official в Instagram

Скриншот. zelenskiy_official в Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Зеленский во время визита на Донбасс посетил позиции украинских войск на переднем крае обороны. Он пообщался с военнослужащими, которые находятся на боевых позициях.