Зеленский поговорил с Байденом о новой помощи Украине

Глава государства Владимир Зеленский провел телефонную беседу со своим американским коллегой Джо Байденом. Во время переговоров он заручился очередной партией оборонной помощи от США.

Об этом лидер нации написал у себя в Twitter. Он поблагодарил Белый Дом за твердую позицию и реальную поддержку в борьбе за сохранение украинских территорий.

"Мы с Джо Байденом обсудили американское руководство по антироссийским санкциям и оборонной помощи Украине. Мы должны остановить агрессора как можно скорее. Спасибо за поддержку!", – указал президент Зеленский.

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