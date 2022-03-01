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Зеленский поговорил с Байденом о новой помощи Украине
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Глава государства Владимир Зеленский провел телефонную беседу со своим американским коллегой Джо Байденом. Во время переговоров он заручился очередной партией оборонной помощи от США.
Об этом лидер нации написал у себя в Twitter. Он поблагодарил Белый Дом за твердую позицию и реальную поддержку в борьбе за сохранение украинских территорий.
"Мы с Джо Байденом обсудили американское руководство по антироссийским санкциям и оборонной помощи Украине. Мы должны остановить агрессора как можно скорее. Спасибо за поддержку!", – указал президент Зеленский.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, речь Владимира Зеленского перед членами Европарламента, которую он придумал через Skype, вызвала шквал оваций у всех присутствующих