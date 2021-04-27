Зеленский поедет в Варшаву обсудить агрессию РФ: названа дата

Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая посетит Польшу, чтобы встретиться с президентом Анджеем Дудой и обсудить агрессию России.

Он примет участие в праздновании 230-летия принятия первой конституции Польши и проведет переговоры с главой государства. Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба польского президента.

В свою очередь, Дуда посетит Украину во время празднования 30-летия Независимости.

Отметим, что председатель бюро международной политики президента Польши Кшиштоф Щерский накануне встретился с заместителем руководителя Офиса Президента Украины Игорем Жовквой в Варшаве.

Встреча касалась четырех тем: взаимных визитов президентов, активности российской армии на востоке Украины и в акватории Черного моря, Польского председательства в ОБСЕ в 2022 году и поддержки Украины на форумах НАТО и ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по информации в СМИ, Белый дом готовится отправить государственного секретаря США Энтони Блинкена в Украину. Визит может состояться в мае.