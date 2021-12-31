Зеленский 'под елку' назначил директора Государственного бюро расследований: биография и фото

Директором Государственного бюро расследований Украины назначен Алексей Сухачев. До этого он был исполняющим обязанности главы ведомства.

О назначении говорится в указе президента Владимира Зеленского № 691/2021 от 31 декабря. Документ опубликован на сайте главы государства (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Пост директора ГБР Сухачев будет занимать пять лет.

"Назначить Сухачева Алексея Александровича директором Государственного бюро расследований сроком на пять лет", – сказано в указе.

Отметим, что назначить его главой ведомства рекомендовала конкурсная комиссия 30 декабря. За него проголосовали пятеро из шести членов комиссии.

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В финал конкурса всего вышли три кандидата: кроме Сухачева были двое его подчиненных – руководитель и заместитель руководителя управления по обеспечению личной безопасности ГБР Александр Козленко и Сергей Мережко. Однако последних двух сочли не отвечающими критериям добропорядочности.

Он в 2000 году окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".

Также Алексей Сухачев является доктором юридических наук и заслуженным юристом Украины. Он защитил диссертацию по уголовному процессу и криминалистке, судебной экспертизе, оперативно-розыскной деятельности.

С 2000 года служил в органах государственной безопасности. В 2017-2019 годах был заместителем начальника департамента Генпрокуратуры, а в 2019-2020 годах служил в Службе внешней разведки.

В 2020 году по результатам конкурса был назначен заместителем директора ГБР.

В сентябре 2020-го OBOZREVATEL писал, что Сухачев был уволен из Генпрокуратуры и провалил аттестацию.