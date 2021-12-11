Зеленский ответил на петицию о надписи 'за деньги налогоплательщиков' на рекламе 'Большой стройки'

Электронная петиция об уточнении для инфраструктурных объектов в Украине, что они финансируются за средства налогоплательщиков, собрала необходимые 25 тысяч подписей граждан. 10 декабря на нее ответил президент Владимир Зеленский.

Автором петиции стал исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук. Он отмечал, что чиновники нередко используют строительство дорог и других объектов для самопиара. Такое же уточнение об источнике финансирования проектов могло бы решить эту проблему.

"Обязать органы государственной власти и органы местного самоуправления на всех информационных материалах об использовании бюджетных средств в обязательном порядке указывать фразу "за средства налогоплательщиков" в соответствии с контекстом", – такое предложение опубликовал Боярчук 21 сентября.

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Он считает, что размер данной надписи должен занимать по меньшей мере 25% от площади баннера. Украинцы поддержали такую идею, нужное количество подписей собрали за два месяца.

Зеленский поблагодарил всех подписантов за активную позицию и внимание к информированию о том, куда тратятся деньги, которые приносят в бюджет налогоплательщики. Глава государства поддержал изложенную в петиции инициативу, но для ее реализации предложил создать отдельный сайт.

Глава государства обратился к Кабмину с просьбой разработать и воплотить в жизнь механизм информирования общественности о том, откуда поступают и как используются средства на финансирование проектов строительства и реконструкции по всей Украины.

"В частности, предложил создать отдельный онлайн-ресурс, на котором будут освещаться объемы и источники использования средств в целях реализации проектов программы "Большая стройка", а также обеспечить ссылку на него на всех информационных материалах указанной программы", – написал Зеленский.

Он добавил, что такой ресурс обеспечит прозрачность реализации публичных средств, а также будет стимулировать общество платить налоги.

О результатах работы автора петиции должны проинформировать представители Кабмина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию, где предлагали запретить россиянам въезд в нашу страну. Она набрала нужное количество подписей менее чем за месяц.