Зеленский – о пожаре в Харькове: не понимаю тех, кто сдает родителей в такие заведения

Президент Владимир Зеленский заявил, что не понимает людей, которые отдают своих родных на содержание в пансионаты, вроде того, который вчера сгорел в Харькове.

Об этом он сказал во время визита к месту трагедии 22 января, а также посещения в больнице пострадавших в результате пожара. Комментарий главы государства прозвучал в эфире канала "Украина 24".

В частности, общаясь с президентом, один из пострадавших признался, что его в дом престарелых отдала дочь – из-за травмы спины. Размещение в заведении, работавшем нелегально, стоило 12,5 тысячи. В "палате", по словам мужчины, их было четверо, трое из них – "психически нездоровые".

"Я не понимаю тех, кто сдает своих родителей в такие учреждения", – ответил на это Зеленский.

Президент указал на необходимость проведения в Украине глобальной реформы в этой сфере. Также добавил, что соответствующие комиссии по поиску заведений, подобных харьковскому, уже созданы.

"Мы даже не знаем, сколько таких объектов есть в наличии в стране. Государство должно создать все условия для того, чтобы пожилые люди, которые нуждаются в уходе и поддержке, имели возможность получать качественные социальные услуги", – процитировала Зеленского пресс-служба Офиса президента.

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