Зеленский – о пожаре в Харькове: не понимаю тех, кто сдает родителей в такие заведения
Президент Владимир Зеленский заявил, что не понимает людей, которые отдают своих родных на содержание в пансионаты, вроде того, который вчера сгорел в Харькове.
Об этом он сказал во время визита к месту трагедии 22 января, а также посещения в больнице пострадавших в результате пожара. Комментарий главы государства прозвучал в эфире канала "Украина 24".
В частности, общаясь с президентом, один из пострадавших признался, что его в дом престарелых отдала дочь – из-за травмы спины. Размещение в заведении, работавшем нелегально, стоило 12,5 тысячи. В "палате", по словам мужчины, их было четверо, трое из них – "психически нездоровые".
"Я не понимаю тех, кто сдает своих родителей в такие учреждения", – ответил на это Зеленский.
Президент указал на необходимость проведения в Украине глобальной реформы в этой сфере. Также добавил, что соответствующие комиссии по поиску заведений, подобных харьковскому, уже созданы.
"Мы даже не знаем, сколько таких объектов есть в наличии в стране. Государство должно создать все условия для того, чтобы пожилые люди, которые нуждаются в уходе и поддержке, имели возможность получать качественные социальные услуги", – процитировала Зеленского пресс-служба Офиса президента.
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 января в Харькове в пожаре в нелегальном доме престарелых "Золотое время" погибли 15 человек.
Харьковские власти заявили, что заведение работало с нарушениями.
В сети показали фото и видео с места инцидента, также стала известной стоимость пребывания в нелегальном учреждении.
Появились и адреса трех домов, которые, вероятно, принадлежат владельцу заведения, где в пожаре погибли люди. А правоохранители задержали четвертую подозреваемую в этом деле.
В Харькове сообщили о состоянии пострадавших при пожаре.
В пятницу, 22 января, в Харькове объявили день траура по погибшим. А Зеленский объявил на 23 января всеукраинский траут из-за этой трагедии.