Зеленский о поставках оружия от партнеров: я считаю, что мало, Россия считает, что много

Процесс поставки международными партнерами оружия Украине активно продолжается. Однако чрезвычайно важный на сегодняшний день вопрос – его ускорение, поскольку наша страна настроена как можно скорее закончить войну.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, общаясь в Киеве с украинскими журналистами 16 апреля. По его словам, некоторые страны начали поставки вооружения Украине, когда народ внутри государства начал оказывать давление на власть. Однако от принятия решения до получения оружия украинскими военными может пройти 2-3 недели – слишком долго (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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"Например, как в ООС ребята или в Мариуполе, когда люди говорят, что нам нужна помощь и вопрос 2-3 суток. А им отвечают, все нормально – мы вам в мае дадим. На что они рассчитывают? Что мы должны биться месяцами, годами? Некоторые, может, на это и рассчитывают. Но для нас вопрос ускорения вооружения – очень важный момент", – подчеркнул президент.

В то же время он добавил, что риторика некоторых государств в вопросе Украины "потеплела".

"Некоторые это сделали именно из-за того давления народа, и они сквозь зубы не очень хорошо к нам относятся из-за нашей риторики давления. Но они изменили этот процесс и разблокировали, в принципе, поставки, раньше ничего не поставляли. Мы получаем сейчас оружие. Я считаю, что мало. Россия считает, что мы получаем очень много. Это тоже неплохой результат", – добавил Зеленский.

Также он рассказал о мощной поддержке Украины со стороны США, Великобритании, Польши и нескольких других стран.

"И поддерживают нас открыто Чехия, Словакия, Италия. Итальянцы изменили в общем отношение, между нами говоря. Я считаю, что они были пророссийскими. И мы изменили их отношение – это большая победа. Я не вижу поддержки нескольких стран, на которые мы рассчитываем. О некоторых странах я расскажу после войны", – отметил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский подтвердил, что готов обменять пойманного кума Владимира Путина Виктора Медведчука на наших военных. По его словам, если России это интересно, то она отреагирует.