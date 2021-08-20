Зеленский о переговорах Путина и Меркель: невозможно быть на двух стульях

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Германии вести диалог с Россией и поддерживать теплые отношения с Украиной – достаточно проблематично. Так считает президент Украины Владимир Зеленский.

В своем интервью журналистам пяти государств, опубликованном в Новое время украинский лидер отметил, что "сидеть на двух стульях" ФРГ долго не сможет. Так прокомментировал президент визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву к президенту России Владимиру Путину.

Зеленский отметил, что Меркель "достаточно не просто", так как Германия долгие годы пытается сохранить хорошие экономические и теплые отношения между двумя странами. В то же время, Берлин всячески старается помочь Украине.

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Президент подчеркнул, что он "понимает, что именно влияет на отношения этих двух стран и мягкость их диалога".

От встречи двух государственных лидеров Владимир Зеленский ожидает продвижения в вопросах связанных с безопасностью Украины, касаемо Донбасса, а также глава Украины рассчитывает на поднятие темы Северного потока-2.

"Я прагматичен в своих взглядах и могу реалистично оценивать свои ожидания. Речь идет прежде всего о реальных результатах. Я не ожидаю, что канцлер приедет с подарками в Киев. Этого она не делала даже в прошлые годы", – отметил Зеленский.

Зеленский также выразил надежду, что Россия согласится на поставки минимальных объемов газа в ЕС через Украину.

"Я надеюсь, что Ангела Меркель и Владимир Путин достигнут определенного согласия и с этом она прибудет в Киев. Это могут быть гарантии для Украины", – добавил президент.

В свою очередь, на встрече в Москве Ангела Меркель заявила Владимиру Путину, что у них есть разногласия, но "стороны должны поддерживать контакт".

Также стало известно, что, кроме прочего, политики обсудят такие международные темы как Ливия и Афганистан.

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу 20 августа приехала в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Во время переговоров президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, у последней на зазвонил телефон, что на какое-то время прервало разговор политиков.