Зеленский – о диджитализации Украины: компьютер взятку не берет

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал стратегию цифровой трансформации страны на три года, сформированную Кабинетом Министров. Она предусматривает запуск 94 проектов в сфере образования, здравоохранения, юстиции, экономики и торговли, энергетики и инфраструктуры.

Глава государства доволен тем, какими темпами продвигается процесс диджитализации Украины, сообщили на сайте Офиса президента.

"Мы – первая страна в мире с цифровыми паспортами и четвертая в Европе с цифровым водительским удостоверением. Цифровизация – это прямая и лучшая борьба с коррупцией. Компьютер взятку не берет. Диджитализация – это борьба с коррупцией, уменьшение общения граждан с чиновниками, упрощение процедур, и за ней – будущее", – сказал Зеленский.

Стратегия диджитализации страны предусматривает переход на современные, прозрачные и автоматизированные правила. Среди важнейших проектов выделяют е-нотариат, е-имущество, е-градостроительство, е-школу, е-соцзащиту, е-миграцию, е-больницу и е-разрешение.

"Впервые в истории Украины государство переходит на системный проектный подход. Такая мощная структура поможет трансформировать Украину на всех уровнях – от общенационального до местного. И позволит уже через несколько лет войти в топ-20 цифровых государств мира", – отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Напомним, Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, который позволит пользоваться цифровыми паспортами наравне с бумажными. Цифровые паспорта помогут гражданам для получения отправления на почте, административных, финансовых, банковских услуг.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине через приложение "Дія" можно будет заказать водительское удостоверение. Соответствующую функцию поддержал Кабинет Министров.