Прочитала мнение, что касается расстановки. Зе думает, что его избрали, чтобы посадил Порошенко. Народ думает, что Зе избрали, чтобы он сделал рай на земле "занедорого". Концептуальный конфликт между властью и народом неизбежен при любом развитии судебного вадевиля. В этом есть логика. Соглашаюсь, это очень неприятно, когда коммуникация искажает послание. Но, на мой взгляд, здесь имеет место еще и глубинный шутка-юмора судьбы.

Вот смотрите. Избиратели избрали Зе потому, что он обещал не быть как Порох. Свое обещание Зе выполнил. Он действительно не Порох. Даже около нет. Другими словами Зе неожиданно для себя выполнил предвыборное обещание, а аплодисментов нет. Никто не оценил. Это сплошная кафка. Лжец раз в жизни случайно не солгал, но ситуация складывается таким образом, что лучше для него же было бы солгать в этом случае и быть более похожим на профессионального политика.

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