Зеленский: не думаю, что Путин ожидал такого президента Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, мол, не знает, что о нем думает российский лидер Владимир Путин, но то, как тот относится к Украине, воспринимает за отношение и к себе.

Гарант добавил: вряд ли глава страны-агрессора ожидал, что именно он (Зеленский. – Ред.) возглавит украинское государство. Об этом президент сказал в интервью французскому СМИ Le Figaro, текст разговора появился на сайте ОПУ.

"Что Путин думает обо мне? Честно говоря, я не знаю. Я представляю Украину, и для меня очень важно, что он думает о моей стране. Это я корреспондирую на себя. Не думаю, что я тот, кого он ожидал", – пояснил Зеленский.

Президент подчеркнул, что выступает за равноправие во всем – духа, отношениях. Кроме этого, в отличие от главы РФ, уважает человека и и не смотрит на него сверху вниз.

"Но и не готов снизу вверх смотреть. Потому что я – президент независимой страны, ее представляю. И для меня не важно количество населения. Я – за равные права. Оккупирована наша территория, поддержка боевиков – это не равноправие. Зашли на нашу территорию – это как ко мне в квартиру зашли какие-то гости, которых я точно не приглашал", – отметил гарант.

С главными тезисами интервью Владимира Зеленского французской газете Le Figaro можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура выразил убеждение, что президент Зеленский должен делать все возможное для достижения мира на Донбассе, и если выпадет шанс встретиться с Путиным – его надо использовать.