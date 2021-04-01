Зеленский назвал наращивание войск РФ на границе с Украиной "игрой мускулами"

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скопление войск России в оккупированном ею Крыму и вблизи украинской границы. По его словам, таким образом страна-агрессор пытается создать ощущение угрозы.

Кроме того, стянув войска, РФ стремится надавить на Украину во время переговоров о прекращении огня и установлении мира на Донбассе. Об этом гарант написал на своей странице в Facebook в четверг, 1 апреля.

"Игра мускулами в формате военных учений и возможные провокации вдоль границы – это традиционное дело России", – отметил Зеленский.

Глава государства отметил, что Украина и ее армия готовы к любым действиям со стороны России благодаря мудрости, взвешенности и единству. Он добавил, что стратегией нашего государства является мир, возвращение людей и территорий.

"Процесс переговоров о мире нелегкий. Но никто не ожидал, что будет легко. Всегда больно терять наших людей. Каждая весть о гибели дается с болью семьям, родственникам, всем украинцам и мне как президенту. Именно поэтому мы не останавливаемся и договариваемся о перемирии как о самом быстром тактическом шаге", – написал Зеленский.

Напомним, 30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что Россия нарастила количество войск у границ Украины, а также на территории временно оккупированного Крыма и отдельных районов в Донецкой и Луганской областях.

Скриншот . Владимир Зеленский в Facebook

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