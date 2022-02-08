Зеленский назначил послом Украины в Польше Василия Зварыча. Что о нем известно

Глава государства Владимир Зеленский назначил нового полномочного посла Украины в Польше. Им стал Василий Зварыч.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента. Дипломат готовится принять дела от своего предшественника Андрея Дещицы.

"Назначить Зварыча Василия Богдановича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Польша", – указано в документе.

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Ранее Василий Зварыч длительное время занимал пост заместителя директора Департамента информационной политики, а затем работал директором Второго территориального департамента Министерства иностранных дел Украины.

Напомним, что Вашингтон рассматривает кандидатов на должность посла США в Украине. Наиболее вероятным претендентом на этот пост стала Бриджит Бринк, которая на сегодня занимает аналогичную должность в Словакии.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Польша начала крупные поставки оружия НАТО для Украины в свете предвещающей угрозы со стороны российских войск.