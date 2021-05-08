Зеленский на Донбассе встретился с ветераном Второй мировой. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Донбасс встретился с участником боевых действий времен Второй мировой войны.

Об этом говорится на официальной странице главы государства. Зеленский посетил дом бывшего руководителя НПО "Импульс" Андрея Александровича Новохатнего.

"Андрей Александрович поделился с Президентом воспоминаниями со времен Второй мировой войны и рассказал о своем жизненном пути. Владимир Зеленский отметил хорошую память и бодрость 95-летнего ветерана и пожелал ему крепкого здоровья", – говорится в сообщении.

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Ветеран войны пожелал президенту успехов в его деятельности, в частности принесение мира на всю территорию Украины. Он отметил, что проблему на Востоке Украины нужно решать в первую очередь.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам в День памяти и примирения, который в Украине отмечают 8 мая. Он выразил слова благодарности всем, кто защищал от нацизма родную украинскую землю, защищал мир.